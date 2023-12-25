台股早盤小漲！AI PC話題超夯 NB族群飆漲、電力供應不遑多讓
美股主要指數上周五（22日）漲跌互見，台北股市今（25）日開高，早盤小漲30多點，來到17634點附近。權值王台積電來到盤上小漲，由於AI PC趨勢明確，激勵NB族群氣勢如虹，宏碁早盤幾近漲停，華碩與精英漲3到4%。另外廣達、技嘉、英業達、仁寶、緯創漲幅1到4%。而IC設計與電力供應概念股也不俗，表現同樣搶眼。
記者許家禎／台北報導
美國股市22日收在漲跌互見，主要指數上漲，僅道瓊小跌，聖誕假期前，交投清淡。台北股市今日跟著開高，早盤小漲30多點，來到17634點附近，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌2元，來到580元。其他重要電子股，如聯發科、鴻海在平盤附近游走，群創漲1%以上，友達與台達電漲幅則有0.8%，大立光漲逾4%，宏達電漲3%。
由於AI PC趨勢明確，激勵今日NB族群氣勢如虹，宏碁幾近漲停，藍天、微星、華碩、精英漲3到4%。另外廣達與技嘉漲1.5%、英業達漲4%多、仁寶與緯創漲3%，緯穎漲2%。
IC設計今日也表現搶眼，威鋒電子飆漲停，驊訊漲8%，凱鈺、譜瑞-KY、系微、揚智、創惟、力旺漲逾1到4%。電力供應概念股也不俗，華城與系統電漲4%，亞力、大同、士電漲2%多。