台科大生研發惡意軟體檢測器、合約守門員　包攬資訊競賽前2名

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獲得資安創新應用組第一名的「機器學習驅動之惡意軟體檢測器穩健性評估平台」由資工系學生陳彥合、廖唯任、施加鈞、蔡湘瑩、鄭依淳及張昭駿聯合開發。就讀資工所碩二的隊長陳彥合說，惡意軟體檢測平台提供一個開放式環境，讓用戶上傳檢測器，並選擇不同的對抗式攻擊樣本來進行測試，讓用戶了解檢測器的優缺點並進行改進。
陳彥合笑稱，團隊所有人「都是以輕鬆隨緣的心態參加比賽，完全沒有預料到會得獎，頒完第二名後，大家其實都已經背好包包要準備離開了」，但沒想到會獎落自家，當下的心情既驚訝又感動。
雖然在本次的比賽中獲得第一名，但陳彥合謙虛表示，惡意軟體檢測平台應該可以再新增更多上傳規格、繼續擴大應用範圍，降低用戶在使用上的限制並提高方便性。他也感謝所有成員的努力才能收穫甜美的果實。
近年區塊鏈技術蓬勃發展，為了避免駭客針對加密貨幣及NFT等交易的智能合約漏洞進行修改而造成他人經濟損失，因此資工系學生王柏鈞、賴品境、王新翌決定開發一款「智能合約漏洞掃描及分析」系統。
隊長王柏鈞說明，智能合約是區塊鏈所使用的一種特殊協議，由開發方部署智能合約後，就完全由區塊鏈來運行、處理交易，所以只要達到協議中的條件，就會自動執行交易，但智能合約也有可能被駭客發現程式漏洞，進而盜取用戶資產，因此就會需要透過系統來檢測出這些漏洞，避免讓有心人有可趁之機。
王柏鈞說，目前系統只支援以太坊及EOSIO兩個平台，希望未來可以新增Cardano或其他合約平台，此外也開發AI系統搭配輔助偵測合約漏洞，讓系統的資安強度更加完善。
指導教師王紹睿指出，「資工系不只強調Coding，更強調從這項技術能不能再提出、創造新的技術」，並以此期許資工系學生都能擁有創新思維，成為帶領團隊向前的領頭羊。