MLB／大谷翔平獨一無二的存在 美媒揭強大影響力：無法用錢衡量
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊可說是最大贏家，大谷翔平先以10年7億美元天價合約投靠，隨後山本由伸也以12年3.25億美元加盟，一口氣補進今年自由市場最大咖的兩名選手，《ESPN》記者Jeff Passan在節目上表示，這就是大谷翔平在棒球場上強大的影響力。
記者路皓惟/綜合報導
ESPN的官方YouTube頻道節目「Pat McAfee Show」中，Passan對此大谷與山本加盟道奇發表了見解。Passan認為，山本選擇加盟道奇而非其他球隊，可能不僅僅是金錢上的考慮，「畢竟大都會也給了和道奇一樣的報價，但山本還是選擇去道奇，我認為大谷對日本球員有一種吸引力。」
Passan也提到，大谷在WBC經典賽的表現，特別是在決賽對美國隊的比賽中，他認為大谷提升了他在日本及國際棒球界的知名度，這對於吸引其他球員，特別是日本球員加盟道奇，有著不容忽視的影響。
作為超越傳奇「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的二刀流球員，大谷翔平成為現代棒球獨一無二的存在，「和史上最偉大的球員一起打球，這是無法用價格衡量的魅力，不僅對日本球員，對道奇的其他球員也是如此。」Passan表示。
Passan接著說：「即使作為自由球員，你沒有得到預期的高報酬，但你會想簽下一、兩年的合約，在洛杉磯和大谷一起打球，這就是大谷在球場上的強大影響力。」
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