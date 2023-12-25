南投中寮7.5度！冷氣團陪過聖誕節 「全台雨彈連轟2天」時間出爐
今（25）日聖誕節，受到大陸冷氣團影響，清晨各地氣溫都偏低，南投中寮僅攝氏7.5度為平地最低溫，冷空氣影響預計至明（26）日清晨，今天白天高溫上升幅度較大，但入夜仍要留意較大溫差；天氣風險公司分析師方俊元表示，未來一週沒有太明顯冷空氣訊號，週三、週四（12月27日至12月28日）南方海面將有一波水氣影響台灣，各地會轉差，民眾出門記得攜帶雨具。
記者張志浩／綜合報導
方俊元說明，今天在白天日照的加溫較強的情況下，預估北部、東北部高溫可以來到攝氏14至16度，中南部及東南部則是攝氏19至23度，但日夜溫差相當明顯，出門要多留意天氣變化，而本波冷氣團所帶來的環境較乾，各地天氣相對較穩定，沒有明顯的降雨機會，預估今天只有北部及東北部雲量會稍微多一些以外，其餘各地大致是晴到多雲的穩定天氣。
方俊元指出，明天清晨仍受冷空氣影響，清晨有低溫發生，白天後冷空氣就會隨著大陸冷高壓東移後逐漸減弱，各地白天高溫也會回升到攝氏20度以上。天氣方面仍是在這波較乾的環境影響下，各地天氣是晴到多雲，只有在宜蘭雲量會比較多，甚至有短暫飄雨機會。
目前天氣預報看來，本週一直到下週一元旦，暫時沒有太明顯冷空氣南下，主要以東北季風的強弱變化，及在台灣附近的水氣變化為主。週三、週四南方海面有一波水氣影響到台灣，預估各地天氣會轉差，整體降雨仍是以迎風面為主，其餘地區則是雲量會增多，偶爾有零星短暫降雨的機會。