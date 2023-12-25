張學友香港開唱！中國歌迷高喊：講普通話 歌神3字回應全場歡呼
張學友23日在香港舉辦「60+巡迴演唱會」，親民的歌神特別走到紅館停車場與粉絲打招呼，大部分的粉絲們都相當有禮貌，但有一名來自中國大陸的粉絲，卻失禮大喊要求張學友晚上演唱會多講點普通話，稱自己聽不懂粵語，歌神展現高EQ笑回：「學一下！」全場粉絲跟著歡呼。
記者黃雅琪／綜合報導
向來寵粉的歌神張學友，23日在香港舉辦「60+巡迴演唱會」時，開演前特地來到紅館場外與粉絲們互動，他沿著欄杆一一收下粉絲們準備的禮物，親切與來自世界各國的粉絲打招呼，突然間一名來自中國大陸的粉絲高喊：「今晚你演唱會能不能多說點普通話？我從很遠的地方過來，聽不懂粵語。」面對失禮的要求，張學友非但沒生氣還笑回：「學一下！」展現高EQ反應。
影片在微博上曝光後，就連中國大陸網友也不買單的留言「無語，讓人家香港場說普通話」、「學友尊重各地區的歌迷，粵語區說粵語，國語區說國語，他一直都是這麼做的」、「無言死了，聽到她的話，覺得好丟臉！」、「有的人戲太多、要求真多，都拿自己當顆蔥了，還為了妳說普通話，外星來的還差不多，無語死了。」
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