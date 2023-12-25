「玉山冰錐」奇景宛如電影！絕美照千人朝聖 眾驚呼：有一隻馴鹿
冷氣團南下影響！今（25）日聖誕節，玉山清晨氣溫下探攝氏零下7.4度，昨（24）日平安夜，玉山也出現「凍雨」導致各儀器、設備結冰的情況，對此，前中央氣象局長鄭明典也在臉書分享「玉山冰錐」的美景，吸引超過3千名網友朝聖，更有網友發現，其中一塊冰錐外型就像隻馴鹿，在聖誕節相當應景。
記者張志浩／綜合報導
鄭明典發文分享，冰錐的形成通常是因為積雪或積冰受到日照，局部增溫產生局部融冰，融冰往下流動再被冰點以下的空氣吹拂而復冰，持續結冰往下增長便形成冰錐，而冰錐最容易在傍晚入夜前增長，玉山北峰氣象站的冰錐昨日清晨的凍雨量大，這次的冰錐是影像紀錄中最顯著的一次。
而針對凍雨的現象，鄭明典也科普，雨滴掉落過程，溫度低於攝氏0度但未結晶成冰，稱為「過冷水」。過冷水接觸冰點以下的物件瞬間結成冰，這就是「凍雨現象」，若凍雨直接結在道路上，路面會超級滑，車輛很容易失控，是很危險的天氣狀況。空中的過冷水如果直接結凍在飛機上，飛機也可能失控，也是飛安上的挑戰性問題，掉在氣象儀器上，儀器會失靈，必須人工除冰。
冰錐搭配玉山的美景照一出，網友們也都感到相當驚豔，紛紛留言回應，「美到像幅畫」、「左邊冰柱好像馴鹿呀」、「好美但是好冷，讓我想到明天過後電影的景象」、「真是冰雪美景」、「自然界的冰雪奇緣。」