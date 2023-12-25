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NBA／盤點歷年聖誕大戰　Irving絕殺勇士、Kobe斬綠衫軍19連勝

▲2016年聖誕大戰上演「勇騎大戰」，騎士Kyrie Irving絕殺勇士堪稱經典。（圖／美聯社／達志影像）
▲2016年聖誕大戰上演「勇騎大戰」，騎士Kyrie Irving絕殺勇士堪稱經典。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳品翔/綜合報導

NBA聖誕大戰即將在台灣時間明（26）日到來，聖誕大戰上球員往往都會穿著鮮豔配色的鞋子、球隊也會換上特殊款球衣，格外吸引人注目。而今年聖誕節依舊將上演好戲對決，有洛杉磯湖人與波士頓塞爾提克的「世仇對決」、金州勇士挑戰衛冕軍金塊、熱火對決76人等熱門比賽。

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談及歷年經典的聖誕大戰，2016年由金州勇士對陣克里夫蘭騎士，上演「勇騎大戰」。Kyrie Irving最後面對Klay Thompson防守時，完成一記高難度的翻身跳投準絕殺，順利率領騎士以109:108險勝勇士，Kyrie Irving全場繳出25分6籃板10助攻7抄截的亮眼表現，成功捍衛主場。

2008年湖人與塞爾提克，也在聖誕大戰上正面對決。塞爾提克在半年前的總冠軍賽上，以4:2順利擊退湖人，成功奪下總冠軍，最後一場更是狂勝對手39分。

因此，相隔半年後的這場聖誕大戰，成為湖人的復仇之戰，在這場比賽之前，塞爾提克已經取得19連勝，是聯盟當中最火熱的球隊，不過靠著Kobe Bryant全場27分7助攻，聯手Pal Gasol等人將士用命，最終順利以92:83擊退綠衫軍，也斬斷對手的19連勝。

去年的聖誕大戰，金塊與太陽一路鏖戰至延長賽，Nikola Jokic全場出戰44分鐘，繳出41分15籃板15助攻的誇張數據，率領金塊以128:125擊退太陽。而今年的聖誕大戰會不會再度出現經典比賽，球迷們也正期待。

▲金塊明星中鋒Nikola Jokic主宰戰局，率隊大勝雷霆。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊明星中鋒Nikola Jokic在去年聖誕大戰，繳出41分15籃板15助攻數據。（圖／美聯社／達志影像）
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