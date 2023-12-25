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壽司郎x間諜家家酒！4款週邊一次整理　爭鮮20款壽司「全減5元」

▲安妮亞又來了！台灣壽司郎X《SPY×FAMILY間諜家家酒》，聯名集點兌換桌曆、醬料碟、小提包一次整理。爭鮮MAGiC TOUCH今天起推出精選20款迷你飯壽司「全減5元」。（圖／台灣壽司郎提供）
▲安妮亞又來了！台灣壽司郎X《SPY×FAMILY間諜家家酒》，聯名集點兌換桌曆、醬料碟、小提包一次整理。爭鮮MAGiC TOUCH今天起推出精選20款迷你飯壽司「全減5元」。（圖／台灣壽司郎提供）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣壽司郎再度聯名動漫神作《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，今（25）日起推出全新集點活動，凡於壽司郎店內單筆消費滿300元，即可獲得1點，集滿4點起可兌換間諜家家酒 2024 桌曆、醬料碟和小提包等週邊一次整理。而爭鮮MAGiC TOUCH也從今天起至12月29日，推出精選20款迷你飯壽司系列「全減5元」！

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台灣壽司郎X《SPY×FAMILY 間諜家家酒》全新聯名集點活動，第一波將兌換擁有《SPY×FAMILY 間諜家家酒》第二季各種場景的桌曆，包含洛伊德與約兒的約會、安妮亞與弗朗基暗中尾隨的搞笑經過、有預知未來能力的大型犬彭德的可愛模樣，12 月份每個月一張，今天就能開始兌換了。後續還有可愛「壽司郎.間諜家家酒醬料碟」、及「壽司郎.間諜家家酒小提包」。

▲集滿 4 點可兌換「壽司郎.間諜家家酒 2024 桌曆」。（圖／台灣壽司郎提供）
▲集滿 4 點可兌換「壽司郎.間諜家家酒 2024 桌曆」。（圖／台灣壽司郎提供）
第一彈：2023 年 12 月 25 日起兌換「壽司郎.間諜家家酒 2024 桌曆」乙組
於壽司郎店內單筆消費滿 300 元，即可獲得 1 點。集滿 4 點可兌換「壽司郎.間諜家家酒 2024 桌曆」乙組。 自 12 月 25 日(一)起開放兌換；全台限量 30000 個，數量有限換完為止。

▲集滿 6 點可兌換「壽司郎.間諜家家酒 醬料碟」乙組，款式共2款。（圖／台灣壽司郎提供）
▲集滿 6 點可兌換「壽司郎.間諜家家酒 醬料碟」乙組，款式共2款。（圖／台灣壽司郎提供）
第二彈：2024 年 1 月 2 日起兌換「壽司郎.間諜家家酒 醬料碟​​​​​​​​​​​​​​」乙組
於壽司郎店內單筆消費滿 300 元，即可獲得 1 點。集滿 6 點可兌換「壽司郎.間諜家家酒 醬料碟」乙組。 自 2024 年 1 月 2 日(二)起開放兌換；款式共 2 款，全台限量 18000 個，數量有限換完為止。

▲集滿 10 點可兌換「壽司郎.間諜家家酒 小提包」乙組。（圖／台灣壽司郎提供）
▲集滿 10 點可兌換「壽司郎.間諜家家酒 小提包」乙組。（圖／台灣壽司郎提供）
第三彈：2024 年 1 月 9 日起兌換「壽司郎.間諜家家酒 小提包​​​​​​​」乙組
於壽司郎店內單筆消費滿 300 元，即可獲得 1 點。集滿 10 點可兌換「壽司郎.間諜家家酒 小提包」乙組。 自 2024 年 1 月 9 日(二)起開放兌換；全台限量 9000 個，數量有限換完為止。

▲「爭鮮PLUS」台北開幕買一送一優惠。（圖／爭鮮提供）
▲爭鮮MAGiC TOUCH精選20款迷你飯壽司系列「全減5元」。（圖／爭鮮提供）
而爭鮮MAGiC TOUCH也從今天起至12月29日，推出歲末感謝祭，精選20款迷你飯壽司系列「全減5元」！食材不變，飯量少一半，吃起來更划算。包括鮭魚肚、甜蝦、玉子燒、赤蝦、花枝、章魚、黃金炸蝦、蒲燒鰻等菜色都有優惠。

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