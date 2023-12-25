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賴清德稱「中華民國是神話」　侯辦酸：抹紅靠大陸、護國更靠大陸

▲民進黨總統參選人賴清德（中）曾說，「中華民國是護國神山，這是我以前從來沒聽過的神話」。（圖／資料照）
▲民進黨總統參選人賴清德（中）曾說，「中華民國是護國神山，這是我以前從來沒聽過的神話」。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

針對民進黨總統候選人賴清德認為他說，「說中華民國是護國神山，這是我以前從來沒有聽過的神話，因為這要給中華人民共和國接受才有可能」，不是鄙視中華民國。侯辦發言人王敏旭今（25）日質疑，賴清德明確說出是鄙視中華民國嗎？難道賴清德不是選中華民國總統？難道賴清德選總統要中華人民共和國同意嗎？還是賴清德決定要喊「台獨萬歲」了？

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王敏旭表示，侯友宜在政見發表會說「中華民國憲法是兩岸政治上的護國神山」，他遵守中華民國憲法、堅持台灣民主自由制度，反對一國兩制、反對台獨，台灣未來由2300萬人民決定，他會尊重現狀的基礎上，創造兩岸的互信與交流，他的「中間路線」才是遠離衝突的和平路徑。

王敏旭說，如果中華民國憲法不是護國神山？賴清德過去一直強調的台獨萬萬歲，現在為什麼絕口不提，如果中華民國憲法不是護國神山，賴清德還能出來選中華民國總統嗎？如果中華民國憲法不是護國神山，台灣2300萬人又怎麼能在此安居樂業？

「賴清德最相信習近平」，王敏旭指出，賴清德昨天說「不能夠靠侵略者的善意，不能夠靠侵略者的善意，我們對和平可以有理想，但是不能夠有幻想」，結果賴清德前陣子才相信習近平說2027與2035年之前沒攻打台灣的計畫，看來「賴清德抹紅靠大陸、護國更靠大陸」。

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