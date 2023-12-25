柯文哲屏東開講！宣傳車糗卡恆春古城西門 駕駛違反文資法遭函送
本月24日，民眾黨於屏東恆春西門廣場，舉辦「民眾開講」，正副總統候選人柯文哲、吳欣盈皆到場，不料卻傳出，宣傳車經過恆春西門時，因未注意限高遭城門卡住，當地警方獲報到場，協助將出輛輪胎洩氣之後，才順利讓車子通過，不過因恆春古城是國定古蹟，也遭外界質疑恐破壞古蹟，經警方調查，該宣傳車非民眾黨官方車輛，當天西門內磚牆某角落遭撞擊，警方也將通知車主到案說明，後續將依違反《文化資產保存法毀損古蹟》函送法辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時該輛宣傳車通過恆春古蹟西門，疑似因駕駛未注意城門限高2.1公尺，整台車卡在門口動彈不得，駕駛急忙通報警消協助，之後員警幫忙將輪胎洩氣，讓車輛高度降下，才順利排除狀況。對此，警方表示，除車輛些微受損之外，駕駛此舉已違反文化資產保護法，將依法函送屏東地檢署偵辦，並呼籲其他駕駛人，應注意自身車輛高度、寬度及內輪差等等，以避免發生事故，造成財產、文化古蹟損傷。
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