台股逼近萬八！選前選後其實兩樣情 專家曝「選舉行情」上車時點
2024總統大選進入關鍵倒數，股民都期待著「選舉行情」的到來，能帶動台股站上「萬八」大關，甚至有積極型投資人會評估可能勝選者的政策預期，加強布局重點發展產業。有專家指出，回顧自1996年至2020年共經歷的7次總統大選，選舉行情確實存在，但「選前」和「選後」其實是兩樣情！投資人可正面看待台股明年首季行情，惟須關注選後兩岸關係發展與聯準會利率政策動向。
記者許家禎／台北報導
現在進場布局卡位還來得及嗎？究竟是否有選舉行情？中租基金平台總經理蘇皓毅指出，從歷史數據來看，選前3個月及1個月，台股上漲機率及漲幅均不明顯，選前7天台股甚至會來到相對低點，反倒是選後的「謝票行情」有更旺的現象，數據顯示選後30天台股上漲機率約為80%，平均有約7%的漲幅，而選後90天也有近61%上漲機率，可見選舉行情大概率會發生在「選後」，投資人可正面看待台股明年首季行情，惟須關注選後兩岸關係發展與聯準會利率政策動向。
蘇皓毅進一步說明，2024年全球經濟成長放緩，下半年有望進入降息循環，屆時美元走貶將有利新興市場資產表現，台股的資金行情會隨之成形，輔以AI所帶動的產業變革，有望推動下一個十年科技主流，並驅動半導體成長，台灣電子產業因為在供應鏈中扮演要角，將引領台股邁向嶄新格局，考量台股步入高檔後震盪可能加劇，建議投資人可以分批布局台股基金，主要是主動式基金選股更能趁勝追擊，且今年以來台股基金也繳出了不遜於ETF的成績單。
※【NOWnews 今日新聞
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