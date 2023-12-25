聖誕快樂貼圖2023！LINE限時免費送15組貼圖、10張祝福圖片下載

7-11元旦優惠出手了！特大美式27元、拿鐵買2送1　聖誕咖啡買2送2

▲7-11元旦優惠限時3天，特大杯美式買2送2、特大杯拿鐵買2送1，搭配滿222元折22元優惠，特大杯咖啡單杯最低27元。（圖／業者提供）
▲7-11元旦優惠限時3天，特大杯美式買2送2、特大杯拿鐵買2送1，搭配滿222元折22元優惠，特大杯咖啡單杯最低27元。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

元旦連假即將到來，7-11率先公布超商通路優惠，自2024年1月1日起限時三天，推出特大杯美式買2送2、特大杯拿鐵買2送1等多杯組優惠，且單筆滿222元現折22元，優惠疊加下來，特大杯美式單杯最低27元、特大杯拿鐵單杯最低43元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
迎接元旦連續假期，7-ELEVEN自2024年1月1日至1月3日連續三天，推出「OPEN POINT會員專屬新年慶」活動，買12大類指定商品單筆滿222元立折22元、滿999立折110元，結帳金額滿999元另有禮物4選1（舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50週年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯、babydream濕巾1串3入）。

▲7-11元旦限時滿222元折22元，滿999元加送好禮4選1。（圖／業者提供）
▲7-11元旦限時滿222元折22元，滿999元加送好禮4選1。（圖／業者提供）
至於消費者最關注的咖啡優惠，7-11限時3天祭出特大杯美式買2送2、特大杯拿鐵買2送1、熱咖啡珍珠歐蕾買2送2、香鑽水果茶買2送2，共4大CITY系列優惠組合，若是搭配滿222元折22元優惠，特大杯美式最低27元、特大杯拿鐵最低43元。

此外，門市另有GODIVA雪糕任選4件222元、哈根達斯雪酥買2送1、韓國Milk Baobab洗沐保養用品第2件1折、韓國熊津紅蔘飲第2件6折、UCC無糖咖啡買2送2、農心辛辣白菜風味拉麵買2送2等優惠，《NOWnews》整理優惠清單，一次看懂單件平均特價省多少。

🟡活動時間：2024年1月1日至2024年1月3日
❗以下單件平均最低價，皆為搭配滿額立折優惠

◾特大杯美式2組240元，原價每杯60元、單杯27元

◾特大杯拿鐵2組280元，原價每杯70元、單杯43元

◾熱咖啡珍珠歐蕾2組300元，原價每杯75元、單杯35元

◾香鑽水果茶2組280元，原價每杯70元、單杯32元

◾GODIVA雪糕4件222元，原價每件99元、單件50元

◾哈根達斯雪酥買2送1，3件298元，原價每件149元、單件92元

◾農心辛辣白菜風味拉麵買2送2，10件245元，原價每件49元、單件22元

◾UCC無糖咖啡185g買2送2，16件240元，原價每件30元、單件13.7元

▲7-11元旦推12大品類滿額立折優惠，換算下來，特大杯美式單杯最低27元。（圖／業者提供）
▲7-11元旦推12大品類滿額立折優惠，換算下來，特大杯美式單杯最低27元。（圖／業者提供）
2023聖誕節正逢周一上課上班日，OKmart觀察門市後台資料發現，每年聖誕節結合低溫，消費者對於熱飲需求比例增加1成，OKmart於今（25）天一日限定，推出大杯美式、大杯拿鐵、大杯濃厚美式、大杯濃厚拿鐵，皆享同品項買2送2優惠，不限冰熱，預計帶動全店業績增1至2成。

▲為慶祝中華隊亞運第100面金牌到手，OKmart全台900間門市將於明日推出咖啡第二件半價優惠。（圖／OKmart提供）
▲OKmart聖誕節一日限定，拿鐵、美式咖啡買2送2。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

聖誕節開工咖啡！7-11拿鐵買2送2　星巴克必喝太妃核果那堤買1送1

平安夜開喝！7-11、全家「聖誕拿鐵」買1送1起　星巴克也買1送1

7-11、全家開賣「威士忌咖啡」！消基會不爽了：「是在挑戰國法」

7-11神祕機台賣「發財滋味」！投錢結局曝光　全場驚呆：真的有料

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選