7-11元旦優惠出手了！特大美式27元、拿鐵買2送1　聖誕咖啡買2送2

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至於消費者最關注的咖啡優惠，7-11限時3天祭出特大杯美式買2送2、特大杯拿鐵買2送1、熱咖啡珍珠歐蕾買2送2、香鑽水果茶買2送2，共4大CITY系列優惠組合，若是搭配滿222元折22元優惠，特大杯美式最低27元、特大杯拿鐵最低43元。
此外，門市另有GODIVA雪糕任選4件222元、哈根達斯雪酥買2送1、韓國Milk Baobab洗沐保養用品第2件1折、韓國熊津紅蔘飲第2件6折、UCC無糖咖啡買2送2、農心辛辣白菜風味拉麵買2送2等優惠，《NOWnews》整理優惠清單，一次看懂單件平均特價省多少。
🟡活動時間：2024年1月1日至2024年1月3日
❗以下單件平均最低價，皆為搭配滿額立折優惠
◾特大杯美式2組240元，原價每杯60元、單杯27元
◾特大杯拿鐵2組280元，原價每杯70元、單杯43元
◾熱咖啡珍珠歐蕾2組300元，原價每杯75元、單杯35元
◾香鑽水果茶2組280元，原價每杯70元、單杯32元
◾GODIVA雪糕4件222元，原價每件99元、單件50元
◾哈根達斯雪酥買2送1，3件298元，原價每件149元、單件92元
◾農心辛辣白菜風味拉麵買2送2，10件245元，原價每件49元、單件22元
◾UCC無糖咖啡185g買2送2，16件240元，原價每件30元、單件13.7元
2023聖誕節正逢周一上課上班日，OKmart觀察門市後台資料發現，每年聖誕節結合低溫，消費者對於熱飲需求比例增加1成，OKmart於今（25）天一日限定，推出大杯美式、大杯拿鐵、大杯濃厚美式、大杯濃厚拿鐵，皆享同品項買2送2優惠，不限冰熱，預計帶動全店業績增1至2成。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！