NBA／聖誕大戰各組合3看點分析　Curry對決Jokic、詹皇第18次出賽

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1.Doncic vs Booker：兩人的恩怨在2022年西區次輪季後賽結下，當時獨行俠爆冷淘汰例行賽64勝的太陽，Doncic微笑著看Booker的照片成為經典畫面。而隔一季的例行賽，兩人再次槓上臉貼著臉互噴垃圾話。Booker在例行賽對Doncic的戰績佔優，為12勝6負。
2.進攻煙火秀：KD、Booker、Doncic和Irving沒意外都會上場，4人都是聯盟中的頂級得分手，兩隊上一次交鋒是在今年3月份，這4名球員皆拿下了超過30分，這場比賽光是在第4節就出現了6次互換領先和6次平手。
3.正在創造的歷史：Durant上周三拿到40分，職業生涯投籃命中數進入聯盟前20名，正努力贏得自己的第5座得分王頭銜。如果他實現這一壯舉，他將成為繼張伯倫（Wilt Chamberlain）和喬丹（Michale Jordan）之後第3位實現此一壯舉的球員。
塞爾提克 VS 湖人（上午6:00）
1.聖誕節之王：LeBron James生涯第18次在聖誕節出賽，這位將滿39歲的球星，在這一天生涯的總戰績為10勝7敗的戰績。在其生涯第21個賽季，仍然充滿活力，毫無疑問是聯盟前10的球員。印第安納溜馬總教練Rick Carlisle說James「仍處於巔峰期」。
2.防守定勝負：Anthony Davis是聯盟中最強悍的護框者之一，他可能會給塞爾提克和Kristaps Porzingis帶來麻煩。他是年度最佳防守球員的有力候選人，同時場均可以貢獻24.3分。本季他只缺席了2場比賽，這對湖人來說是好消息。
3.後場大鎖：從防守的角度來看，塞爾提克隊的先發後衛Derrick White和Jrue Holiday可能是聯盟最頂尖的組合。如果他們鎖死了湖人的後場，就會給James和Davis帶來更大的壓力。
塞爾提克隊隊史聖誕大戰戰績為16勝20敗，湖人隊則是24勝25負。
勇士 VS 金塊（上午3:30）
1.Curry VS Jokic：兩屆MVP得主Stephen Curry（2015 年、2016 年）對決2屆MVP得主Nikola Jokic（2021 年、2022 年）。Jokic在上季聖誕大戰轟下41分15個籃板15次助攻超級大三元，金塊隊嘗試成為第4支在聖誕節取得勝利的衛冕冠軍。
2.「背靠背」總冠軍球隊：金州勇士隊在2022年季後賽首輪以4:1擊敗丹佛金塊隊，並且最終登頂，8年來第4次奪冠。而金塊隊自從在這場比賽中落敗後，就沒有輸給勇士隊過，2023年他們也拿下總冠軍。
3.膠著的比賽：金塊隊和勇士隊過去4次交手中，有3場的分差都在5分以內，其中包括11月9日金塊隊在丹佛以108:105取勝的兩隊本季的首次交鋒。金塊隊本季主場戰績為11勝2敗，分差不超過5分的比賽，取得3勝1敗的成績；而勇士隊在客場的戰績為6勝8敗，分差不超過5分的比賽，取得2勝5敗的成績。
勇士隊隊史聖誕大戰戰績為15 勝 17敗，金塊隊則是2勝6敗。
公鹿 VS 尼克（上午1:00）
公鹿霸主：公鹿隊在密爾瓦基舉行的兩場季中錦標賽皆擊敗了尼克隊，淨勝了29分。12月6日，他們在季中錦標賽8強賽事中交手，公鹿以146:122取勝，到賽季結束時，這兩支球隊將對決5次。
球星對決：這兩支球隊都需要由陣中的兩名球星作為引擎來發動，Julius Randle和Jalen Brunson在之前的兩場比賽中，得分累計以126:115壓過Giannis Antetokounmpo and Damian Lillard。公鹿的優勢來自於其他先發球員（66：48）和替補戰力（75：53）。
尼克隊身材劣勢：Mitchell Robinson（左腳踝手術）和Jericho Sims（右腳踝扭傷）缺陣，讓尼克隊在中鋒位置上缺人，必須將Isaiah Hartenstein和Taj Gibson拉上來硬頂，或者讓Randle打小球內線。碰上字母哥和Brook Lopez，要怎麼去解決攻防兩端的巨大威脅？
公鹿隊隊史聖誕大戰戰績為5勝4敗，尼克隊則為23勝32敗。
76人 VS 熱火（上午9:00）
Embiid（傳出傷情） VS Adebayo：Joel Embiid在對陣熱火隊的17場例行賽中，場均得分僅為23.6分，這是他在上聯盟29隊中第3低對戰組合場均得分。他在對上陣熱火的兩個季後賽系列賽，分別是他參加過的11場系列賽中得分第2低和第3低的系列賽。其中一個重要原因是Bam Adebayo，他是聯盟中最好的防守者之一，讓熱火能一對一地防守年度MVP。
Butler和罰球：Jimmy Butler自2019年離開費城以來，對陣76人隊的戰績為11勝6敗（包括2022年季後賽）。如果說有一個人可以削弱76人隊在罰球線上的優勢，那就是他們的前球星。費城人隊的罰球率（FTA/FGA）領先聯盟，但熱火隊也躋身前五名。
Maxey的聖誕大戰首秀：Butler應該也將承擔防守Tyrese Maxey的任務，他本賽季已經成長為一名明星，一名速度快如閃電的後衛，也是聯盟最好的外線射手之一。這將是Maxey生涯的第一場聖誕比賽，也是一個在大舞台上發光發熱的機會。
76人隊史聖誕大戰戰績為19勝14敗，尼克隊則為11勝2敗。