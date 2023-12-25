吳慷仁高雄被當怪叔叔！搭訕國小弟「遭無情回應」：你要確定餒
吳慷仁憑藉電影《富都青年》獲頒第60屆金馬獎影帝，人氣正夯的他最近忙著跑宣傳，昨（24）日趁著空檔在高雄逛起家電用品，撞見一名正在看自己廣告的弟弟，吳慷仁上前自我介紹，沒想到卻被弟弟無情回應：「你要確定餒！」逼得影帝只好摘下口罩自清，自己真的不是怪叔叔，更自嘲：「沒化妝就認不出來的代言人。」
記者黃雅琪／綜合報導
吳慷仁平安夜在高雄影城趕跑《富都青年》映前、映後活動，趁著空檔跑到商場逛起家電用品：「對熨斗吸塵器很感興趣，熨斗感覺需要來一台放家裏，不然自己的衣服出門都是梅乾菜的狀態。」逛到一半，吳慷仁發現一名弟弟正在看自己的廣告：「我看他蹲著看很久，我也就蹲下去跟他聊了起來，好奇到底有什麼好看的？」
吳慷仁先問弟弟：「你自己一個人喔？（我媽媽在那邊），那你一邊等一邊看我的廣告喔？」此時弟弟冷靜看著他沒有回話，吳慷仁自己化解尷尬的說：「我是裡面那個人」，但弟弟仍然滿臉疑惑的說：「你要確定餒！」吳慷仁只好拿下口罩自清：「說真的啦！你看，像不像？」但弟弟依然沒有回話。吳慷仁自嘲道：「一個自討沒趣的對話，我與小學生的距離『你要確定餒！』哈哈哈，怎麼會這一句啦，害我自己都有點懷疑了。」
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