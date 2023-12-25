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紅海危機解除！貨櫃三雄臉綠到不行　陽明虧損慘跌停、萬海趴地

▲美國號召盟國組成「護航聯盟」保衛商船，國際商船也表態恢復航線，使今25日貨櫃三雄通通臉綠。圖為美軍「卡尼號」（USS Carney）航母，日前也在紅海遭到襲擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國號召盟國組成「護航聯盟」保衛商船，國際商船也表態恢復航線，使今25日貨櫃三雄通通臉綠。圖為美軍「卡尼號」（USS Carney）航母，日前也在紅海遭到襲擊。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

日前葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海攻擊船隻，使得多家國際貨運公司宣布暫停行經紅海並繞道航線，造成運價上漲，貨櫃三雄上周股價也氣勢如虹，陽明因漲幅過大甚至被列為注意股，但美國號召盟國組成「護航聯盟」保衛商船，國際商船也表態恢復航線，使今（25）日貨櫃三雄通通臉綠，漲幅回吐，其中陽明午盤跌停鎖死，萬海也幾近跌停、長榮則跌逾7%。

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之前「青年運動」在紅海攻擊船隻，「青年運動」背後有伊朗撐腰，對外聲稱控制該國大部分地區，然而全球有40%的國際貿易皆途經由這個位於葉門與非洲大陸之間的海峽，因此包括馬士基、達飛航運皆宣布暫停行經紅海並繞道航線。彭博社和CNBC也報導，馬士基一度發聲明警告，紅海航運的混亂局面，可能會持續好幾個月。

因此近來國際運價大幅上漲，SCFI運價指數歐洲、地中海航線運價分別來到每TEU（20呎櫃）1497美元、2054美元，較上期分別增加468美元、485美元。美西每FEU來到1855美元、較上期增加36美元，美東每FEU來到2982美元、較上期增加177美元。另外與波斯灣每TEU來到1477美元，也大漲302美元。

而貨櫃三雄長榮、萬海與陽明過去一周股價也表現強勁，其中陽明因近6個營業日累積收盤價漲幅達30.60%，甚至被列為注意股，也被證交所要求公布獲利狀況，但自結11月稅後虧損達15.6億元，每股虧損0.44元，讓市場信心潰散，再加上美國號召盟國組成「護航聯盟」保衛商船，馬士基宣布重啟紅海航線，讓貨櫃三雄股價綠油油。

紅海危機解除、11月每股虧損0.44元，讓陽明首當其衝，今日開盤後觸及跌停，11點過後股價來到51.8元跌停價位，爆大量20多萬張。萬海也跌幅擴大，午盤大跌5.8元，下殺來到54.2元，幾近跌停。長榮同樣臉綠，午盤跌7.8%，來到141元附近。

啟發投顧分析師陳雅頎日前接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，航運股因為是短線事件造成運價與股價上揚，建議投資人要參與的話，可短線波段操作、做好停利停損獲利了結，但仍要持續觀察明年實際需求是否支撐價格向上。



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