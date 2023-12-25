中國擬重拳整頓網遊！騰訊市值蒸發1.4兆元　外媒：不是好兆頭

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據《時代財經網》報導，有業界專家指出，這些新規定是為了避免非理性消費，堵住遊戲行業裡可能存在的極大社會爭議點，本質上是鼓勵遊戲廠商透過創新玩法體驗來「黏住」用戶，而不是用營銷手法去「套路」。
在內容草案發布後，當天收盤下跌超過12%，市值蒸發460億美元，創下自2008年以來以百分比計算的最大單日股價跌幅。而網易股價則下跌25%；嗶哩嗶哩下跌6.1%；而樂線韓國（Nexon Co.）大部分營收來自中國，該公司股價下跌8%。
《華爾街日報》在報導指出，這些新規定可能會影響網路遊戲的業務模式，並對網路行業的信心造成更廣泛的影響。報導還強調，儘管不確定中國政府是否會重啓針對科技行業的監管行動，但外國投資者對在一個規則不斷變化的領域裡投資已經變得日益謹慎。這對遊戲、社交媒體類股票，以及更廣泛的科技股都不是一個好兆頭。
國家新聞出版署負責人24日做出回應稱，就各方對意見稿提出的關切和意見，出版署將認真研究，並將在繼續聽取意見的基礎上進一步修改完善。
不過一名財經博主「包叔」在社交平台X上發文表示，遊戲企業已經在做最壞打算，「對外說最好的話，對內做最壞的打算。格局都是被委屈撐大的。」貼文還配有一張截圖，內容顯示有股價跌幅最大的遊戲企業人士透露，「公司對外說最好的話，對內做最壞的打算，明年的預算先砍掉2/3，停止招人，做好裁員計劃。信任已經不可能恢復了。」