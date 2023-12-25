冷天吃鍋要注意！中國河南驚傳6人吃火鍋　「3人前後腳都沒了」

中國擬重拳整頓網遊！騰訊市值蒸發1.4兆元　外媒：不是好兆頭

▲中國國家新聞出版署22日發佈《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，草案措施對業者營業模式影響巨大，多家遊戲公司的股價應聲暴跌。（示意圖／取自Pixabay）
▲中國國家新聞出版署22日發佈《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，草案措施對業者營業模式影響巨大，多家遊戲公司的股價應聲暴跌。（示意圖／取自Pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國當局在22日時突然發布嚴控網路遊戲的草案徵求意見稿，引發遊戲股地震，並連累A股。草案發出後，在香港上市的中國遊戲類股票均大幅下跌，其中騰訊市值蒸發460億美元（台幣1.4兆元），削減至3330億美元（台幣10.3兆元）。有外媒指出，雖然不確定中國政府是否重啟對科技業的監管行動，但外資投資變得日益謹慎，對遊戲類等股票來說都不是一個好兆頭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國國家新聞出版總署22日發布網絡遊戲行業監管草案《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，所有網路遊戲都將被要求對用戶充值帳戶設定限制，並透過彈跳視窗提醒和提醒用戶「非理性消費」。網路遊戲供應商也將被禁止提供每日登入獎勵，包括首次充值獎勵和連續充值獎勵。根據草案規定，他們還將被禁止「炒作」虛擬物品的高價交易。此外，遊戲發行商將被要求將「技術設備、伺服器和儲存設備」位於中國。

據《時代財經網》報導，有業界專家指出，這些新規定是為了避免非理性消費，堵住遊戲行業裡可能存在的極大社會爭議點，本質上是鼓勵遊戲廠商透過創新玩法體驗來「黏住」用戶，而不是用營銷手法去「套路」。

在內容草案發布後，當天收盤下跌超過12%，市值蒸發460億美元，創下自2008年以來以百分比計算的最大單日股價跌幅。而網易股價則下跌25%；嗶哩嗶哩下跌6.1%；而樂線韓國（Nexon Co.）大部分營收來自中國，該公司股價下跌8%。

《華爾街日報》在報導指出，這些新規定可能會影響網路遊戲的業務模式，並對網路行業的信心造成更廣泛的影響。報導還強調，儘管不確定中國政府是否會重啓針對科技行業的監管行動，但外國投資者對在一個規則不斷變化的領域裡投資已經變得日益謹慎。這對遊戲、社交媒體類股票，以及更廣泛的科技股都不是一個好兆頭。

國家新聞出版署負責人24日做出回應稱，就各方對意見稿提出的關切和意見，出版署將認真研究，並將在繼續聽取意見的基礎上進一步修改完善。

不過一名財經博主「包叔」在社交平台X上發文表示，遊戲企業已經在做最壞打算，「對外說最好的話，對內做最壞的打算。格局都是被委屈撐大的。」貼文還配有一張截圖，內容顯示有股價跌幅最大的遊戲企業人士透露，「公司對外說最好的話，對內做最壞的打算，明年的預算先砍掉2/3，停止招人，做好裁員計劃。信任已經不可能恢復了。」

中國整頓網遊恐砸一堆飯碗　矢板明夫：習近平不愧是「總加速師」

中國擬出重拳整頓網遊！相關遊戲股應聲腿軟　網易股價跳水逾26％

遭裁撤怎麼辦？WSJ：中國「失業者」躲圖書館以求釐清人生下一步

2024大選倒數！中國連日施壓　專家：選後不至於尋求台海全面危機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選