觀察／賴清德環島拼圖落幕！18縣市端牛肉難激熱情、突破同溫層

揭露卓榮泰坐鎮公股銀行群組！王鴻薇批：拿國家資源打選戰

▲國民黨立委王鴻薇踢爆，卓榮泰坐鎮公股銀行群組。（圖／王鴻薇提供）
▲國民黨立委王鴻薇踢爆，卓榮泰坐鎮公股銀行群組。（圖／王鴻薇提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（25）日秀出數張照片，揭露賴清德競選總部全國總督導卓榮泰，坐鎮公股銀行群組「信賴金融」，支持民進黨相關選舉活動。對此，王鴻薇痛批，民進黨選舉手段簡直「無恥」，把國家資源跟公股銀行拿來打選戰，質疑「公股銀行是民進黨提款機嗎？」

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王鴻薇今天召開記者會，直指卓榮泰，坐鎮公股銀行群組「信賴金融」，名單中包含合庫金、一銀、彰銀、兆豐金等，上到董事下到分行經理都有，組織嚴密，會中也揭發前合庫投信董事長林柏裕錄音資料，內容承認自己協助賴清德選舉，成立社團群組、直播等網軍行徑，還試圖吸收大學學生，組織學生群組到學校帶風向，幫賴清德救青年選票。

王鴻薇說，其實合庫投信前董事長林柏裕，之前被她揭發接受廠商招待出國，因此匆忙下台，就是害怕有更多背後問題東窗事發，但是她又掌握錄音資料。

王鴻薇直指，內容是今年8月11日，林柏裕把一名應徵的大學在學學生叫到辦公室，說該學生政治傾向跟自己接近，會幫他安排，也幫他報名前往民進黨培訓課程，爾後提及賴清德年輕票不夠，還指使這名學生，「去學校call群組出來，掌握同溫層去帶風向，引進新的人」，林柏裕更直言，他們這種人都有幫忙賴清德弄社團、弄直播，協助相關賴清德選情，公股金控子公司董事長居然指使應聘工作的學生，到學校進行政治工作，林柏裕曾經進入凱達格蘭學校，出自民進黨黨校，果然在公股金控內官運亨通。

王鴻薇直言，這些公股銀行絕對是有組織做這些事情，他舉出照片、影片等事證，證實存在名為「信賴金融」群組，裡面赫然就有卓榮泰，以及吳振榜、謝祥孟都是卓的特助，其中「合庫幫」除了合庫投信前董事長林柏裕以外還有金控行政處處長張聰益、三重分行經理黃文美，赤崁分行行長陳彥霖等人都名列在內，通通在卓榮泰坐鎮之下，組織嚴密全面「綠化」這些公股銀行，民進黨人要貸款，他們敢不給嗎？

王鴻薇痛批，賴清德應該出來面對， 4年前賴清德遭到總統蔡英文網軍攻擊，甚至喊話「請網軍停止攻擊他」，如今換了位置、換了腦袋。

▲王鴻薇曬出照片，直指卓榮泰坐鎮公股銀行群組。（圖／王鴻薇提供）
▲王鴻薇曬出照片，直指卓榮泰坐鎮公股銀行群組。（圖／王鴻薇提供）

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