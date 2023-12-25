「499上網吃到飽」回歸！電信3雄狂推優惠 年底資費大戰開打
2023歲末年終，電信業者為爭取市占率，近期各自提出新優惠吸引用戶，遠傳電信宣布，將於網路門市推出企業客戶專屬資費，月繳499元享有不降速4G網路，加碼送通話金、遠傳幣等；台灣大哥大則主打「0元方案」，4G月租最低全免；中華電信推出5G購機或贈點方案，資費包括599元或799元。
記者張志浩／綜合報導
遠傳電信年底重新推出「499吃到飽」資費方案，優惠對象適用於專屬網路門市企業客戶，並開放至本月底，月付499元的資費，可享有不限速的4G網路，以級網外30分鐘、市話60分鐘的通話時間優惠，遠傳電信也將每月贈送499元國內通話金，並加碼1500元遠傳幣，客戶只需以在職證明、名片等文件，即可申請優惠方案。
中華電信則發布公告指出，新戶於網路門市至明（2024）年1月1日起，申辦精采5G購機或是贈點方案，只要是599或799型資費，享有 Hami Point 250點，999元以上的方案會送出500點；此外，若「申請第2門號」也將享有優惠，現有中華用戶新申辦或攜碼申辦5G方案，月繳599或799，能獲得Hami Point 600點、999元以上則有1200點。
台灣大哥大至今年12月31日止，則是打出「用多少付多少」的4G月租費0元方案，每使用 1GB 網路流量收30元，每月上限是 4GB、收費最高99元，後續則是128kbps 的輕量吃到飽方案，網內1分鐘1塊錢收費、網外與市話則是6元。