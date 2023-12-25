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NBA／湖塞世仇明正面對決！詹皇被列出戰成疑　Vincent持續缺陣

▲今年NBA聖誕大戰將上演湖人、塞爾提克經典世仇對決。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年NBA聖誕大戰將上演湖人、塞爾提克經典世仇對決。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA「聖誕大戰」將於台灣時間明(26)日上午6點登場，洛杉磯湖人將在主場對陣來訪的波士頓塞爾提克，這場世仇對決未演先轟動，綠衫軍主將Jayson Tatum先前受訪時表示，對於這場比賽相當興奮，但「詹皇」Lebron James似乎仍平常心看待，Lebron受訪時表示比起聖誕大戰，他自己更在意女兒的聖誕節禮物。

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湖人官方剛才也發布了明日聖誕大戰的傷病報告，陣中許多球員恐將缺席明日的聖誕大戰，包含Lebron都被列為出戰成疑。根據公布的報告，Jarred Vanderbilt（左腳跟滑囊炎）、八村壘（左手腕酸痛）大概率能夠出戰；Anthony Davis（左腳踝扭傷/骨挫傷）、Lebron James（左腳踝腓側肌腱炎）、Cameron Reddish（左側腹股酸痛）出戰成疑；文森特Gabe Vincent（左膝蓋積水）則是將缺席明日比賽。

而根據美媒的統計，Lebron James生涯面對塞爾提克場均能得到29.1分，這是他生涯面對任何對手的最高場均得分，可謂最會打塞爾提克，在其過去5場對陣綠衫軍的比賽中，詹姆斯場均貢獻29.6分7.0籃板6.2助攻。

至於今年才從熱火轉戰湖人的Gabe Vincent，明日的比賽將持續缺陣，也讓不少湖人球迷對他感到失望。Vincent今夏休賽季與湖人簽下一紙3年3300萬合約，但開賽至今他只為湖人出戰5場比賽，上場時間25.4分鐘內，場均僅貢獻5.4分、3助攻。Gabe Vincent上一場出賽對陣公牛時，出戰14分鐘得到3分3助攻。

▲洛杉磯湖人後衛Gabe Vincent預計恢復期為6-8周，他開季至今為球隊打了5場比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人後衛Gabe Vincent預計恢復期為6-8周，他開季至今為球隊打了5場比賽。（圖／美聯社／達志影像）
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