謝金河參訪義美！和高志明談食安　曝好原料難尋「這品項最難做」

衝破年終天花板！長榮航空打頭陣、發6個月創新高　明年還加薪5千

▲長榮航空今年大手筆發出6個月年終獎金，明年起再加薪5,000元，衝破長榮航空年終天花板。（圖／長榮航空提供）
▲長榮航空今年大手筆發出6個月年終獎金，明年起再加薪5,000元，衝破長榮航空年終天花板。（圖／長榮航空提供）

記者李琦瑋／台北報導

長榮集團年終獎金向來是年底最後一個上班日開獎，因而成為各界發放指標，但今年卻打破慣例，提前於今（25）日放榜，由長榮航空打頭陣，大手筆發出6個月年終獎金，明年起再加薪5,000元，且年終6個月亦適用於長榮航太、長榮航勤、長榮空廚、長榮空運倉儲等轄下企業，衝破張國煒在任時發放4個月的年終天花板。

我是廣告 請繼續往下閱讀
長榮航空受惠疫後旅運復甦、票價衝高，獲利創歷年新高，前3季合併營收1462.98億元、年增48%，稅後純益163.96億元，EPS為3.05；長榮航空去年年終發放3個月、歷年最高則為4個月。

長榮航空表示，2023年受惠於全球航空業復甦，公司基於一貫照顧員工的理念，並感謝同仁一年來與公司共同努力打拼，因此與同仁分享經營的成果，包括長榮航空與轄下公司將平均發放6個月年終獎金，創公司成立以來最高紀錄。同時，各公司依年度結算之盈餘狀況，於2024年中額外發放員工酬勞獎金。

此外，長榮航空衡酌公司營運績效、物價指數及生活水平，並提升公司招募競爭力及激勵留才，自明年起空地勤亦將大幅調整薪資，地勤及空服員平均調整5,000元，飛行員依職等不同調整11,000至20,000元。
 
長榮航空提到，無論年終獎金發放或是薪資調整，均會依個人整體績效表現酌予增減。考量長榮航空的經營成果是轄下公司同仁齊力協作達成的結果，因此今年年終獎金除長榮航空外，亦適用於長榮航太、長榮航勤、長榮空廚、長榮空運倉儲等轄下企業。

目前僅星宇航空宣布年終發放1個月，台灣虎航、華航還未公布；台灣虎航前3季稅後純益13.43億元，EPS為3.19元，獲利創新高，法人估年終獎金上看6個月；華航還待工會與資方協商，但前3季EPS為1.15元，要發超過長榮航有難度。

另外，長榮海運及其他集團內公司公布年終獎金數字則循往例，待本週五開獎。

星宇航空年終獎金拍板1個月！明年調薪2000元　再增交通津貼

港務公司徵才！起薪上看5.4萬元　年終最高4.4個月

軍公教人員要發年終了！明年1月31入帳　最多可領「2.5個月」

89%企業會發年終獎金！這行業11連霸、領2.75個月　比科技業還強

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選