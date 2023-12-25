衝破年終天花板！長榮航空打頭陣、發6個月創新高　明年還加薪5千

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長榮航空表示，2023年受惠於全球航空業復甦，公司基於一貫照顧員工的理念，並感謝同仁一年來與公司共同努力打拼，因此與同仁分享經營的成果，包括長榮航空與轄下公司將平均發放6個月年終獎金，創公司成立以來最高紀錄。同時，各公司依年度結算之盈餘狀況，於2024年中額外發放員工酬勞獎金。
此外，長榮航空衡酌公司營運績效、物價指數及生活水平，並提升公司招募競爭力及激勵留才，自明年起空地勤亦將大幅調整薪資，地勤及空服員平均調整5,000元，飛行員依職等不同調整11,000至20,000元。
長榮航空提到，無論年終獎金發放或是薪資調整，均會依個人整體績效表現酌予增減。考量長榮航空的經營成果是轄下公司同仁齊力協作達成的結果，因此今年年終獎金除長榮航空外，亦適用於長榮航太、長榮航勤、長榮空廚、長榮空運倉儲等轄下企業。
目前僅星宇航空宣布年終發放1個月，台灣虎航、華航還未公布；台灣虎航前3季稅後純益13.43億元，EPS為3.19元，獲利創新高，法人估年終獎金上看6個月；華航還待工會與資方協商，但前3季EPS為1.15元，要發超過長榮航有難度。
另外，長榮海運及其他集團內公司公布年終獎金數字則循往例，待本週五開獎。