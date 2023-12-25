業界最高！OpenAI工程師年薪達2500萬 打敗輝達
AI浪潮崛起，國際科技大廠一舉一動受到世界關注，員工薪水也成討論焦點。根據彭博社的調查，OpenAI工程師的薪資是業界最高，年薪加上獎金，再加上股票獎勵最高可達80萬美元，約新台幣2500萬元，新工程師和研究人員的薪資甚至是晶片巨頭輝達（NVIDIA）的兩倍。
記者鄭妤安／台北報導
今年AI人工智慧不僅僅是IT產業的流行詞，甚至被視為是生成式AI奠定基礎的一年。涉足AI領域的公司今年除了為投資者賺了不少錢之外，內部員工也同步受惠，彭博社表示，那些因AI專業知識而受僱的員工，其薪資正急速上升。
彭博社報導引用資料庫Levels.fyi數據稱，AI工程師的薪酬預估比非AI工程師高出12.5%，OpenAI工程師職缺薪資從20萬美元到45萬美元不等，然而，加上獎金和股票獎勵，幸運的員工將享受接近80萬美元的年薪總額。
消息人士透露，要獲得並留住經驗豐富且具備適當技能的人才極為困難。再者，「經驗」在AI產業非常重要，因為從理論層面理解AI模型，與擁有實際應用的技能和經驗兩者之間存在很大的差異。因此，AI人才市場壓力中期內似乎不會減輕，加上明（2024）年已被定調為AI PC年，因此，隨著 新興AI硬體和軟體的發展，對開發新應用程式和體驗的AI技能的需求將更加強烈。