淡北道路明年一月動工 新北府：和中央攜手合作解決淡水交通瓶頸
新北市淡水聯外交通關鍵的淡北道路工程，將在明年1月動工，立法院交通委員會委員今（25）日特地前往視察，陪同的新北市副市長朱惕之指出，淡北道路工程總長5.45公里，含用地費用的總工程經費共103.4億元，預計2029年6月完工，期待中央盡快核定修正計畫，市府和中央攜手合作，共同解決淡水地區交通瓶頸問題。
記者吳嘉億／新北報導
朱惕之表示，為解決省道台2線淡水竹圍段交通瓶頸壅塞的問題，在1996年交通部公路局就提出淡北道路規劃，另在內政部淡海新市鎮開發計畫中亦將淡北道路列為重要的聯外交通道路，然因諸多原因讓淡北道路遲遲無法推動；在淡水地區民眾殷切的期盼下，新北市政府承接並不斷地克服各項困難，2020年1月通過環評、4月將建設計畫報中央審核，至2022年8月終於核定，特別感謝立法委員洪孟楷全力相挺，幫淡水居民爭取開闢這條救命道路，期間經歷各方不同意見的協調，建設經費也因物價浮動再次增加，期待中央盡快核定修正計畫，讓工程順利推動。
新北市政府工務局長祝惠美指出，淡北道路工程已於今年7月決標，施工團隊刻正進行相關開工前置作業與施工動員等程序，預定明年起進場施作；對於民眾最為關心的交通影響部分，在新北市路段交維計畫已獲核定，預計影響包括淡金路和中正東路口、民權路等路段，至於台北市路段交維計畫部分，預計近期提送台北市政府審查，待台北市審查過後才會進場施作，已指示施工團隊審慎面對施工期間對台2線交通的衝擊影響，務必依據交維計畫內容執行，並在工進推展及交通維持下能取的最佳平衡，滾動式檢討交維措施妥適性。
新北市政府新建工程處長王益翔補充說明，淡北道路開工初期將進行臨河側施工圍籬圍設、樹木移植與施工便道等工程，尚不至於影響農曆年假出遊車潮，預計明年4月開始，配合管線遷移與工作井開挖作業，中正東路、民權路將分別縮減外側1個車道進行交維管制，往台北市方向將由3個車道縮減為2個車道，往淡水方向則車道數不變，仍維持原有2個車道數；民權路段則將配合管線埋設進度，分段施作並調整施工圍籬，請駕駛人行經該路段時遵從交通牌面引導放慢行駛。
至於施工期間交通運輸配套措施部分，新北市政府新建工程處表示，已協調台北捷運公司及公車業者提早因應，視運量需求加開班次，建議民眾可改搭大眾運輸，或改道坪頂路、稻香路等替代道路，並提醒用路人，施工期間請減速慢行，以確保行車安全，施工期間造成諸多不便，敬請諒解。