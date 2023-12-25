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NBA／勇士沒Green反而5連勝　降低節奏、控制失誤讓球隊走出低潮

▲ESPN近期在專文中指出，勇士在少了Draymond Green之後，球隊降低了進攻節奏，打得更慢、但失誤更少，而這似乎讓球隊找到了克服困難的解答。（圖／美聯社／達志影像）
▲ESPN近期在專文中指出，勇士在少了Draymond Green之後，球隊降低了進攻節奏，打得更慢、但失誤更少，而這似乎讓球隊找到了克服困難的解答。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士近期拉出了一波5連勝，讓他們勝率重新超過了5成。ESPN近期在專文中指出，勇士在少了Draymond Green之後，降低了進攻節奏，打得更慢、但失誤更少，而這似乎讓球隊找到了克服困難的解答。

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ESPN指出，雖然沒有了Draymond Green讓勇士的防守能量有所下降，但他們在進攻端卻發揮得更好——球隊打得節奏更慢，降低了失誤，但保留了一些讓勇士隊能一直在聯盟脫穎而出的風格和元素。

這10年來，勇士一直是聯盟中最具有威脅的快攻球隊，而Green是球隊重要的推進者。而當他不在時，勇士放棄了他們在攻防轉換上的優勢，在對上籃網、拓荒者、塞爾提克、巫師的4場比賽，他們的比賽節奏在聯盟中排名倒數第2位。

至於在半場進攻上，這支球隊看起來並沒有太大的不同，並沒有如外界預期的大量增加擋拆比例。根據《Second Spectrum》的數字，Curry執行擋拆的數字沒有顯著變化，球員仍然會切入，讓射手穿過設置掩護，並在低位傳球來激活空切。

但Curry和Chris Paul的持球時間都比之前更常，勇士希望讓他們最穩健的兩名組織者承擔更多責任，球隊打更多機遇戰，並減少複雜的傳導。在5連勝期間，勇士總共只發生了61次失誤。

Klay Thompson也正在找回自己的狀態，自從Green禁賽以來，他場均可得到26.5分，命中率高達51%，三分球命中率高達 38%。在這4場比賽中他還送出13次助攻，當他打得更簡單、合理時，總是能表現得更好。

Trayce Jackson-Davis、Jonathan Kuminga、Brandin Podziemski這些年輕球員的運動能力和拚搶意識，也給勇士帶來了一些新的活力。目前球隊場均13.4個進攻籃板和47.7的總籃板數也是聯盟第一。

▲Draymond Green遭到聯盟無限期禁賽，金州勇士和他本人都接受這樣的懲處。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green遭到聯盟無限期禁賽。（圖／美聯社／達志影像）

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