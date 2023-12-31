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專訪／內湖塞車惡夢難解！李彥秀：蔣萬安現在不改善　以後會後悔

▲北市港湖區立委候選人李彥秀接受專訪。（圖／記者陳明安攝）
▲北市港湖區立委候選人李彥秀接受專訪。（圖／記者陳明安攝）

記者何哲欣、呂炯昌／台北報導

台北市長蔣萬安就職滿一週年，但是內湖交通不但沒有改善，民眾黨北市議員陳宥丞日前質詢指出，內湖交通狀況比柯市府執政時更壅塞。對此，參選南港內湖選區的市議員李彥秀表示，改善內湖交通的確是很大的挑戰，不是立即就做得到，蔣萬安任內會有交通黑暗期，但是蔣市府現在不做，以後會更難做，絕對會後悔。

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李彥秀接受《NOWnews今日新聞》專訪表示，內湖交通確時是很大的挑戰，不好解，絕對不是立即可以做得到，柯文哲當了8年市長也很難做到，雖然柯在總統選舉又提出新的解決方案，但是他任內卻無法解決，就可以看出不好處理，蔣萬安上台後其實很努力，但是每一次努力短期可能就是5到8％之間交通流量順暢的調整，但是中長期要做的是捷運東環段、汐東線、信義線的延伸，這幾塊都要做，當然這幾塊延伸的同時，環東線跟民生汐止線要趕快興建，興建的過程中一定會更痛苦的交通黑暗期。

李彥秀提到，下個月內湖瑞光路可能要封一條線，她其實很不喜歡選舉時在講要封你們家一個線道，但是因為這是大家想聽的問題，蔣萬安第一任要趕快做，蔣萬安這8年內會有交通黑暗期，應該說分短中長期。

李彥秀說，這段時間大家都給他們回饋，既然要封一個線道，鼓勵坐大眾運輸工具，可不可以這8年搭乘捷運是否免費，或是給優惠，這些idea非常棒，大家可以坐下來談。

李彥秀補充說，內湖j最大交通問題在人口，內湖人口有30萬，當初容量是30萬，但是現在內湖人口是27萬，已經達到飽和階段，進來內湖上班的人口有14萬，加起來已經超過內湖可以負荷的量，加上真正搭乘大眾交通工具只大概4到5萬，只有30%左右，大部分人還是開車進來，超過60至70%是開車進來，所以怎麼樣鼓勵大家多搭乘大眾運輸，因為要向柯文哲強制性的入城收費，她覺得不太容易做得到，任何交通政策都是可以坐下來討論它可不可行，當然可以天馬行空、丟出各式各樣的idae，可行的是什麼？

針對內湖交通改善，李彥秀覺得「蘿蔔跟棒子」都要給，蘿蔔就是給更多的優惠，棒子譬如說是不是車號單雙號入城，不是單雙號進來多付一點費用，而是減少開車的動機，不是罰你，而是多付點費用，都可以拿來做討論，多一點時間跟民眾溝通。當年馬英九擔任台北市長要推動垃圾不落地，大家都覺得不可能，大家都習慣在電線桿旁垃圾丟了就走，怎麼可能垃圾袋還要收費，但是現在變成全世界的驕傲，垃圾不落地，垃圾量減少，這就是成功的地方。

李彥秀表示，有時候不是不能做，而是逐步漸進多一點時間跟民眾溝通，蘿蔔跟棒子同時給就會成功。蔣萬安很勇敢，市長任內8年問題無法馬上解決，甚至會有交通黑暗期，但是現在不做會後悔，蔣萬安通動包括見警率增加、跟產業公司做協調彈性上下班、有些交通分流都在做，交通黑暗期做滾動式調整。

李彥秀也提醒蔣萬安，內湖有許多地方在做都更，台塑進來後增加很多進駐人口，周遭如果都更又是企業總部進來，她會害怕，有過台塑經驗後，他們正在跟北市府做溝通，旁邊的產專區是不是規劃做產專區，做企業辦公室，如果還是企業總部進來，只會進來更多人口，是否修改部分作為住宅區，進來的人口就不會那麼多。

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