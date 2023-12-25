「搶救王義川大兵」意外衝出高人氣　青埔憨川暴紅變身超級助選員

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通政策是王義川的專長，但他在這場選舉中則是以犀利風趣的言論暴紅，一時「青埔憨川」稱號及「搶救王義川大兵」活動，帶動網路流量高峰；不但成為綠營最紅的不分區立委候選人，更是許多候選人競相爭取站台的超級助選員。
政治之路 被林佳龍延攬
出生成長於台南佳里的王義川，以學霸之姿，一路從台大土木工程系學士、碩士再到台大土木研究所交通工程組博士學位。攻讀博士期間，他擔任過立委李應元、廖本煙等人的國會助理；不過，取得博士學位後，他就到嘉義的稻江科技暨管理學院當助理教授，「我的興趣是做研究，因此沒再碰政治。」
但政治還是找上他。2013年林佳龍準備參選台中市長，為了台中市公車捷運BRT問題，透過朋友找上王義川。林佳龍聽了王義川分析BRT問題，大為欣賞，立刻請他撰寫交通政見。2014年林佳龍當選台中市長，王義川被延攬出任交通局長。
2018年林佳龍連任市長失利，時任立委的盧秀燕當選市長，因此所屬的第5選區立委需要補選，林佳龍指派「愛將」王義川參選。
台中市前新聞局長卓冠廷等人為王義川拍了一部「起乩」影片；但這個另類宣傳方式沒有引起太大回響，王義川輸給國民黨老將沈智慧。之後，換了幾個工作，最後還是回到他最愛的教書行列，任教於中信金融管理學院，並兼任台灣智庫策略長。
2021年年底台灣基進立委陳柏惟在台中第2選區被罷免，為了接下來的「中二補選」，綠營全面圍攻國民黨立委候選人顏寬恒，對台中市政相當了解的王義川，也上政論節目助講。因為口才好，政論節目的邀約愈來愈多；2023年下半年，隨著選舉話題增溫，王義川愈來愈紅。為了創造YT點閱率，政論節目每天剪輯王義川的談話精華放在YT上，形成「一天一義川」現象。他多年前拍的「起乩」影片，也跟著在網路暴紅。
名嘴之路 人氣逐漸加溫
他向《財訊》雙週刊分析自己暴紅的原因，王義川認為，政論節目會講台語的人很少，他全程用台語論述，符合中南部觀眾的「氣口」；再者，他常創造「金句」，例如藍白合協商破裂後，他諷刺民眾黨總統候選人柯文哲「以後談判要先出示家長同意書」。先前民眾黨地方黨部有幹部傳出具黑道背景，柯文哲被諷刺為「文哲大仔」，王義川則自封是「青埔憨川」，因為在江湖上，綽號有個「憨」、「肖」等開頭的都是最凶猛的人。
成功塑造反差效果，王義川走到哪裡，都有人大喊「憨川來啊！」由卓冠廷、政論節目評論員李正皓、AI藝術家「惡骨聯合」發起的「搶救王義川大兵」活動，則帶來更轟動的話題。至今王義川已舉辦過多場粉絲見面會，綠營區域立委候選人更紛紛把自己頭像合成進王義川的海報裡，作為文宣之用。
「搶救王義川大兵」行動，不但是創意與喜感的表現，更是化解民進黨內可能的派系衝突的好招。11月15日民進黨討論不分區立委提名名單前，得知王義川未被列在安全名單，他所屬的正國會中常委陳茂松憤慨表示，不分區名單對正國會完全不尊重。名單公布後，王義川列在第14名，因為婦女保障名額，實際上排名是第16位，要進入立法院有非常高的難度。
對於提名過程，王義川淡淡地表示，陳茂松的意思，是為何提名過程都沒有人來問過正國會，正國會全程沒有被徵詢過。不過，他強調：「民進黨的文化是名字出來就出來了，不能舉手說我不要；如果說不要，豈不是造成更大的風暴。」
不分區立委名單公布當天晚上，幾個好友就擬定「搶救王義川大兵」的計畫，除了好玩，也等於展開「自救」活動，淡化派系的不滿情緒。王義川豪氣喊出：「我王義川在哪裡，那裡就是安全名單！」引起黨內立委候選人熱烈回響。
「搶救王義川大兵」計畫喊出衝高100萬政黨票，是經過精準的計算。以民調分析，民進黨政黨支持度約36%，必須衝到42%，才可能分到16席不分區立委，這6%的支持度換算成選票，大約是100萬票。王義川指出，搶救計畫除了激起綠營支持者的動力外，也鎖定目標30幾歲的中間選民。經過幾場粉絲見面會，他們認為有成功吸引到這個族群，因為很多年輕父母是帶著小孩來粉絲見面會。
《財訊》雙週刊進一步指出，除了號召百萬人民站出來，王義川選前一週還要展開全台大車掃活動，幫需要搶救的立委候選人掃街。他們已訂製「川流不息」的旗子，每輛跟在隊伍中的車子都要插一支旗；這個自費行程，目前已經有不少人報名參加。
選舉之路 自辦車掃拉票
被問到會不會擔心自己的搞笑形象太油條？王義川表示，民進黨很多人已習慣蔡英文8年領導下「很都會」的風格，可能覺得他的方式不太入流，但他認為自己的作風讓南部支持者的熱情都出來了。例如某天有一個阿伯看到他就問：「今天有沒有要起乩？」他回答：「今天神明沒降旨，怎麼起乩。」阿伯會心一笑了，有一股「原來你知道」起乩是要神明降旨的滿意表情。
王義川強調，政務官站台助選時常常提數據，講台灣的GDP超越韓國，講台灣是全球防疫排名第幾名，台下的群眾其實無感；如果是他，他就會跟台下的阿公阿嬤講「你現在傳LINE給你兒子，問他去年繳稅是不是少繳3000元！」兒子一定會回答「是」，這才會讓人民有感。
不過話鋒一轉，王義川又說，他對當名嘴沒有很熱中，因為不是那麼有趣。他反問：「你不覺得研究日本熊本的交通問題很有趣嗎？」說完微微一笑，專業中浮現冷面笑匠的風格。
延伸閱讀：
股海祕辛》身價破百億「雙鴻事件」意外讓他曝光！檔檔重押都翻倍 陳族元的封神之路
大宇資揮軍印度 孟買搶設灘頭堡
ARTC熬出頭 讓自駕巴士「類捷運」