一紙公文撞倒一個產業！中國擬重拳監管網遊 謝金河嘆：恐更無力
中國遊戲界近年來蓬勃發展，不過中國國家新聞出版署22日發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，對市面遊戲常見營業模式進行全方位控管，消息一出，多家遊戲公司的港股股價應聲暴跌。對此，財訊傳媒董事長謝金河在臉書感嘆「一紙公文撞倒一個產業！」
國際中心徐筱晴／綜合報導
謝金河25日在臉書上發文表示，上星期五下午，在香港上市的騰訊、網易、Bili、中國心動、中國快手、金山軟件等和遊戲平台公司，股價瞬間跳水大跌，「其中網易跌24.59%，騰訊也跌12%以上，尤其騰訊大跌38.5港元，市值一天蒸發3660.68億港元。」他分析指出，「這麼一跌，騰訊市值剩下3349億美元，對比2018年騰訊市值一度到9591億美元，這個落差很大。」
謝金河指出，中國對遊戲產業的監管不是現在才發生，2年前先落實共同富裕政策，這次再下重手，尤其對未成年人上網玩遊戲及用戶每日登錄、充值限額都進行嚴格規範，雖然這只是「草案徵求意見稿」，政策尚未定案，但投資人信心已先崩潰。
謝金河指出，最近網路流傳「十不青年」，這個「十不」包括不捐血，不捐款，不結婚，不生小孩，不買房，不買醫保，不扶老人，不感動，認為「中國對遊戲的監管趨嚴，也可能和年輕世代從內捲到躺平，產生的後座力有關。」
最後，謝金河表示，中國經濟下行，年輕人失業越來越嚴重，失業率不再公布，各項監管也愈來愈嚴格。最近有幾個城市禁止公務員帶IPhone上班。他認為，遊戲是開放社會的產物，看起來這個蓬勃發展的產業，在嚴厲監管下，可能愈來愈無力！