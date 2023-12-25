哈孝遠、瑄瑄夫妻互爆家中惡習！自揭恩愛次數「要到妳想逃」
哈孝遠、瑄瑄近期才被爆搬家是因岳父岳母欠錢，被家人趕出，事後經紀人否認報導稱「子虛烏有」。夫妻倆又在年代MUCH益智節目《百變智多星》中互相爆料，私下不為人知的「家中惡習」。瑄瑄也坦白說若是性事不合，一定會造成婚姻問題，好在目前相當幸福美滿，哈孝遠立刻搞笑附和地用歌詞回應「我只有不停的要，要到你（妳）想逃」。也不禁讓人想起上周認離婚的依依和史丹利，2人被挖出曾在節目中提到「史丹利一周求歡3次，被依依閃躲」，希望2人不會步上同樣道路。
記者黃盈容/綜合報導
《百變智多星》首播，邀請演藝圈內知名的恩愛夫妻檔侯昌明、曾雅蘭、哈孝遠、瑄瑄、PAUL、咪咪到場，夫妻檔分組對抗，哈孝遠爆料老婆瑄瑄因職業是空服員的關係，什麼東西都會習慣丟入馬桶，舉凡卸妝棉、甚至西瓜皮都會丟進馬桶沖，以為像飛機上廁所一樣吸力很強，沒想到造成家中馬桶每個月都阻塞。
瑄瑄則反嗆哈孝遠在球隊時都能和洋將對答如流，但出國時卻都要靠瑄瑄張羅大小事，在機場飯店CHECK IN、餐廳點餐都完全不幫忙，根本就是「假會」！
最後談到婚姻當中絕對要離婚的理由，瑄瑄說若是性事不合，一定會造成婚姻問題，好在目前相當幸福美滿，哈孝遠立刻搞笑附和地用歌詞回應「我只有不停的要，要到你想逃」，侯昌明也不甘示弱的說，曾雅蘭之前還想每個禮拜都外宿兩天，就是為了要躲避他，令主持人葉欣眉不禁感嘆，原來「男人只剩一張嘴」就是這樣來的。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁