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智冠換股案後苦吞跌停　網銀再發聲明質疑！喊話主管機關要查

▲智冠上週四（21日）宣布與榮剛透過股份交換方式結盟合作，不過股價不給面子，消息釋出後第二個交易日再吞跌停。（圖／擷取自櫃買中心影音）
▲智冠上週四（21日）宣布與榮剛透過股份交換方式結盟合作，不過股價不給面子，消息釋出後第二個交易日再吞跌停。（圖／擷取自櫃買中心影音）

記者許家禎／台北報導

智冠上週四（21日）宣布與榮剛透過股份交換方式結盟合作，不過大股東網銀國際發出4點聲明，質疑這項合作有損所有股東權益。智冠不甘示弱今（25）日發聲明澄清，而網銀國際也再度發聲明說明，並喊話主管機關詳查此案，勿讓股權交換淪為操縱股價與控制董事會的工具。智冠繼上周五22日跌停後，今日股價再吞跌停，來到153元，午盤委賣張數達5000多張，榮剛也跌0.8%左右。

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智冠與台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛21日宣布以股份交換方式深化雙方策略合作關係，被外界解讀是為了鞏固經營權。隨後大股東網銀國際發出4點聲明質疑這項合作有損所有股東權益，強調智冠拒絕與網銀國際相同產業別的長期股東合作，卻與不同產業別的公司股權交換，是否產生綜效令人質疑，且是否涉及個人私權爭奪，大眾自有公評。在換股價差部分，則認為損害股東權益，是否涉及不法情事，相關單位應該詳查。

智冠25日發出聲明駁斥各項說法，包括報載稱莊獨立董事就股份交換案提出反對意見，智冠拒絕獨立董事行使職權進行查閱云云，並非事實。另外，智冠也認為大家都忽略股份交換寫明的「股份交換的股權3年內不得買賣」，沒有流動性的股份，無從認定3年後的股價，且用近期不正常股價的上漲聲稱所謂53億元換32億元，是刻意誤導投資大眾，並強調榮剛近期已轉型發展休閒育樂，雙方合作合情合理。

為此，網銀國際再度隔空交火，發出4點聲明如下：

1、股權交換一案，智冠公司所稱3年閉鎖期等語，並無載明罰則，此舉有違合約精神，無法產生實質閉鎖效果。智冠市值53億換取榮剛市值32億的股權，也確實是當下的客觀事實。

2、榮剛公司在其鋼鐵本業上，的確有其成就。但硬把鋼鐵跟點數結合，透過文字虛構未來願景太牽強。無法提出有效的預估綜效數據，單憑空泛文字，並無法說服智冠眾多股東。

3、至於智冠公司所稱無意進入博弈產業，但博弈遊戲乃為遊戲產業一環，智冠點卡介接了眾多的博弈遊戲，智冠旗下子公司也研發多款博弈遊戲，國內很多遊戲廠更是積極的進軍這塊廣大的國際市場，並且取得很好成績。也請智冠公司尊重自己本身的業務以及在這產業打拼的夥伴們，勿以錯假資訊誤導社會大眾。

4、網銀國際為智冠的股東之一，在此再次重申，基於對所有股東在董事會的負責，本公司反對智冠與榮剛的股權交換。也請金管會與櫃買中心，詳查此案，勿讓股權交換淪為少數股權人士操縱股價與控制董事會的工具。



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