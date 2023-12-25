智冠換股案後苦吞跌停　網銀再發聲明質疑！喊話主管機關要查

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智冠25日發出聲明駁斥各項說法，包括報載稱莊獨立董事就股份交換案提出反對意見，智冠拒絕獨立董事行使職權進行查閱云云，並非事實。另外，智冠也認為大家都忽略股份交換寫明的「股份交換的股權3年內不得買賣」，沒有流動性的股份，無從認定3年後的股價，且用近期不正常股價的上漲聲稱所謂53億元換32億元，是刻意誤導投資大眾，並強調榮剛近期已轉型發展休閒育樂，雙方合作合情合理。
為此，網銀國際再度隔空交火，發出4點聲明如下：
1、股權交換一案，智冠公司所稱3年閉鎖期等語，並無載明罰則，此舉有違合約精神，無法產生實質閉鎖效果。智冠市值53億換取榮剛市值32億的股權，也確實是當下的客觀事實。
2、榮剛公司在其鋼鐵本業上，的確有其成就。但硬把鋼鐵跟點數結合，透過文字虛構未來願景太牽強。無法提出有效的預估綜效數據，單憑空泛文字，並無法說服智冠眾多股東。
3、至於智冠公司所稱無意進入博弈產業，但博弈遊戲乃為遊戲產業一環，智冠點卡介接了眾多的博弈遊戲，智冠旗下子公司也研發多款博弈遊戲，國內很多遊戲廠更是積極的進軍這塊廣大的國際市場，並且取得很好成績。也請智冠公司尊重自己本身的業務以及在這產業打拼的夥伴們，勿以錯假資訊誤導社會大眾。
4、網銀國際為智冠的股東之一，在此再次重申，基於對所有股東在董事會的負責，本公司反對智冠與榮剛的股權交換。也請金管會與櫃買中心，詳查此案，勿讓股權交換淪為少數股權人士操縱股價與控制董事會的工具。