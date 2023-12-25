房間每天鋪滿鮮花！她抓到「浪漫送花賊」驚呆　下秒淪陷美色收編

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沒想到，隔天早上原PO聽到窗台外傳來貓咪的叫聲，她打開窗戶才發現，原來是一隻非常漂亮的英國短毛貓，嘴裡正叼著粉紅色山茶花從遠處而來。只見牠從窗戶熟練地翻身進來，把花朵送進房間後就瀟灑離開，這之後的每一天英短都會捎來花朵，讓原PO非常感動，因此決定將牠收編，並替牠取名為菲迪（Fiddy）。
原PO先是在臉書曬出菲迪的照片，並試圖尋找原主人，最終成功找到菲迪的前飼主，但對方因個人因素希望原PO收養。原PO順利收養之後，也在菲迪身上發現跳蚤跟蠕蟲問題，所幸經過一連串療程後已經恢復健康，菲迪也即將跟著原PO踏上另一段房車旅程。
除此之外，原PO還意外發現菲迪又有了身孕，讓她驚喜直呼「我真的好慶幸我們找到了彼此」。影片曝光後，吸引43萬人朝聖按讚，網友們紛紛感動留言「好有靈性的貓貓」、「怎麼會這麼浪漫」、「果然貓就是要拿來疼的」。
@aalisheliseHow our story began 🌸✨ many have asked how we found each other - i havent gone in to too much detail in some areas about why and how but rest assured everything was done for Fiddys best interest 💕✨🌸#adopt #catsoftiktok #catlover #fyp #viral #cattok #adoptdontshop❤️
♬ Love Story - Frozen Silence
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