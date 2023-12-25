聖誕快樂貼圖2023！LINE限時免費送15組貼圖、10張祝福圖片下載

房間每天鋪滿鮮花！她抓到「浪漫送花賊」驚呆　下秒淪陷美色收編

▲紐西蘭一名女子某天下班回家，發現房間內出現成堆的粉色山茶花，隔天驚覺竟是一隻毛色非常漂亮的陌生英國短毛貓從窗台送花。（圖／翻攝自TikTok＠aalishelise）
▲紐西蘭一名女子某天下班回家，發現房間內出現成堆的粉色山茶花，隔天驚覺竟是一隻毛色非常漂亮的陌生英國短毛貓從窗台送花。（圖／翻攝自TikTok＠aalishelise）

記者賴禹妡／綜合報導

真是天性浪漫的貓貓！紐西蘭一名女子某天下班回家，發現房間內出現成堆的粉色山茶花，她原以為是老公送的浪漫驚喜，沒想到隔天驚覺竟是一隻毛色非常漂亮的陌生英國短毛貓從窗台送花，且這之後每一天都帶著「禮物」現身報到，讓原PO最終感動收編，影片吸引曝光後，吸引43萬人朝聖按讚。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名紐西蘭女網友日前在影音社群平台TikTok發布一則影片，她表示3年前某天下班回家時，發現臥室裡有成堆粉紅色山茶花，本來以為是老公給的浪漫驚喜，但結果卻不是，讓她十分好奇到底是哪位愛慕者送的，因此決定在房間等待。 

沒想到，隔天早上原PO聽到窗台外傳來貓咪的叫聲，她打開窗戶才發現，原來是一隻非常漂亮的英國短毛貓，嘴裡正叼著粉紅色山茶花從遠處而來。只見牠從窗戶熟練地翻身進來，把花朵送進房間後就瀟灑離開，這之後的每一天英短都會捎來花朵，讓原PO非常感動，因此決定將牠收編，並替牠取名為菲迪（Fiddy）。 

▲原PO打開窗戶才發現，原來是一隻非常漂亮的英國短毛貓，嘴裡正叼著粉紅色山茶花從遠處而來。（圖／翻攝自TikTok＠aalishelise）
▲原PO打開窗戶才發現，原來是一隻非常漂亮的英國短毛貓，嘴裡正叼著粉紅色山茶花從遠處而來。（圖／翻攝自TikTok＠aalishelise）
原PO先是在臉書曬出菲迪的照片，並試圖尋找原主人，最終成功找到菲迪的前飼主，但對方因個人因素希望原PO收養。原PO順利收養之後，也在菲迪身上發現跳蚤跟蠕蟲問題，所幸經過一連串療程後已經恢復健康，菲迪也即將跟著原PO踏上另一段房車旅程。 

除此之外，原PO還意外發現菲迪又有了身孕，讓她驚喜直呼「我真的好慶幸我們找到了彼此」。影片曝光後，吸引43萬人朝聖按讚，網友們紛紛感動留言「好有靈性的貓貓」、「怎麼會這麼浪漫」、「果然貓就是要拿來疼的」。 

▲原PO打開窗戶才發現，原來是一隻非常漂亮的英國短毛貓，嘴裡正叼著粉紅色山茶花從遠處而來。（圖／翻攝自TikTok＠aalishelise）
▲菲迪：「果然把妹就是要送花！看我收服一個正妹主人了吧！」（圖／翻攝自TikTok＠aalishelise）
@aalisheliseHow our story began 🌸✨ many have asked how we found each other - i havent gone in to too much detail in some areas about why and how but rest assured everything was done for Fiddys best interest 💕✨🌸#adopt #catsoftiktok #catlover #fyp #viral #cattok #adoptdontshop❤️

♬ Love Story - Frozen Silence
更多爆笑、逗趣、可愛的寵物新聞，請加入「寵毛網 Petsmao 寵物資訊平台」粉絲專頁  

聖誕樹突冒一對眼睛！小毛球「完美偽裝」偷藏4天　真相曝光萌翻

白鼻心誤闖北市動物園黑猩猩獸舍！慘遭痛毆暴摔死亡　驚悚畫面曝

釣魚爽獲一隻貓！YouTuber海中「撈出三花幼貓」　結局竟改變命運

貪玩貓霸占影印機！他爽獲「高清肉球照」　超萌形狀融化170萬人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選