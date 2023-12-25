曝民眾黨也炒地　時代力量爆建商大買社子島投資黃珊珊

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邱顯智強調，買下社子島土地的建商財團，通通都有捐款給三位台北市長候選人，國民黨蔣萬安收到了14萬，民進黨陳時中收到了73萬，民眾黨的黃珊珊，則是收到了遠遠超過藍綠候選人的383萬。其中捐給黃珊珊310萬的文心建設集團，在黃珊珊2018年參選台北市議員時，就用文心建設、北碁建設兩家公司，捐給黃珊珊100萬，2022黃珊珊參選台北市長時，更是用文心建設、北碁建設、友聯建築，再加上文心建設的董監事，捐給了黃珊珊310萬。
邱顯智揭露，這些捐款給黃珊珊的財團，也在買社子島的土地。文心建設旗下的北碁投資，在2020年11月24日，一口氣買下社子島44筆的畸零地持分，最小的持分面積僅120平方公分，相當於一隻Iphone。巧合的是，黃珊珊在擔任台北市副市長期間，負責社子島開發案「替代方案」的專案，與社子島居民進行溝通，對於社子島開發案的政策走向，具備相當高的實質影響力。
邱顯智認為，黃珊珊一隻手貫徹柯文哲「社子島要輾過去」的強硬政策，與此同時，黃珊珊的金主文心建設，則是用旗下的北碁投資，買下了社子島44筆的畸零地，到了黃珊珊參選台北市長時，再捐了310萬給黃珊珊。2020年底黃珊珊主責社子島開發案，同時文心建設買入大量畸零地、接著在2022年選舉時捐款給黃珊珊，這些時序組合在一起，難以讓人不懷疑，黃珊珊跟文心建設之間，有沒有在社子島開發案上的對價關係？
王寶萱提到，除了大舉買入社子島的建商投資黃珊珊的爭議，近期民眾黨總統候選人柯文哲，也涉入投資農地的疑雲。柯文哲持有的新竹市隆恩段1320地號特農區農牧用地，屬於預計要開發為頭前溪沿岸都市計畫的範圍，附近過去也曾有民進黨立委候選人，炒地狀元鄭宏輝家族介入的自辦農村社區土地重劃案，整個千甲、水源里的土地，都是在未來可能變更地目的獲利預期下，墊高了交易價格。
王寶萱說明，這塊土地2008年9月以1500萬購入，總面積698.59坪，持分5/24，柯文哲權利範圍145.54坪，平均每坪10.31萬。這是在預期未來可經都市計畫、土地重劃，變更為建地，才會有的價格。這就是典型的投資養地。甚至連新竹重劃大王吳清源的九鼎開發，也承租柯文哲農地上的農舍作為辦事處。
王寶萱強調，柯文哲炒作的農地只是冰山一角，其實這個「擬定頭前溪沿岸都市計畫」才是藍綠白共業的大型炒地皮計畫。整起計劃，是在國民黨前新竹市長林政則任內發起，新竹縣部分則是在國民黨前新竹縣長邱鏡淳時期就已完成評估，在民進黨蔡英文執政末期讓該計劃核定通過列為國家重大建設計劃，如今民眾黨新竹市長高虹安持續力推。計畫最主要的部份就是把134公頃的良田變成住宅商業用地，產業需求只有2.76公頃，這樣的計畫為何會在今年7月21日被行政院核定成重大建設？綠營帶頭幫柯文哲炒地，賴清德有什麼資格出來批評柯文哲？
王寶萱說明，從上述的例子和還在進行中的桃園航空城案都可以看出，台灣浮濫圈地、土地炒作的問題，是國民黨開始的。但是民進黨八年全面執政，不只照單全收，甚至變本加厲，關於遏止土地炒作，重建土地正義的制度性改革（如廢除區段徵收），個案承諾（如航空城砍掉重練）都全面跳票，完全忘記在野時期的主張跟承諾。
王寶萱表示，藍綠兩黨透過重劃、區段徵收，炒作土地的歷史共業人盡皆知，但讓人非常失望的是，白色的民眾黨，竟然也正式加入土地炒作集團，從政治獻金金流、政策推動、到個人投資，都被建商財團綁架，跟著投資養地，完全是冒牌的新政治。
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