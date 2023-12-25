江宏傑《上車》超瘋節目遭疑「會玩嗎」 楊銘威接主持：價錢不錯
由原《綜藝3國智》原班人馬改版的台視自製最新實境遊戲節目《全員請上車》先前公開招生影片，誠摯邀請對玩遊戲有自信的藝人朋友前來報名，今（25）日正式宣布迎來「轉學生」楊銘威、江宏傑加入主持行列。說到加入原因，楊銘威直白說「因為價錢還不錯！」該節目玩起遊戲一向瘋癲、不計形象，和江宏傑因合作實境節目《全明星觀察中》熟識的大元就質疑：「江宏傑會玩遊戲嗎？」並稱很難想像要他在節目上扮醜的樣子。
記者黃盈容/綜合報導
楊銘威近年從演員跨足實境節目，前陣子又接下耶誕演唱會的主持棒，可謂是全方位發展，當被問及加入《全員請上車》的原因，楊銘威笑著表示：「因為價錢還不錯，就想來跟大家聊聊天。」剛好主持群中有從小就認識的王少偉，認為在節目中與他的互動會最有趣。對於自己在節目中的定位，楊銘威冷不防的道出「省話一哥、薪水小偷」8個字，幽默回應展現個人風格。
同樣是新成員的江宏傑對自己的體能相當有自信，面對以遊戲型態為主的節目，江宏傑認為：「本身是運動相關背景，跑跑跳跳應該會滿適合我的」，初次錄影後，自評表現像是很乖的同學，一邊觀察大家，一邊思考著怎麼融入。面對懲罰多變的製作單位，江宏傑表示懲罰倒是還好，但他卻是怕高跟怕水，並坦承自己不太擅長游泳。
對於新血的加入，舊生王少偉充滿自信表示：「相信很快的他們心房就會被打開，我們這群人有一股令人又愛又恨的魔力」。
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