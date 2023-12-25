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聖誕夜急凍10度！週三「全台變天」要帶傘　跨年、元旦又有冷氣團

▲聖誕節晚上至明晨將再迎一波低溫，週三至週四全台有雨，跨年夜至元旦則會有下一波冷氣團來襲。（圖／NOWnews資料照片）
▲聖誕節晚上至明晨將再迎一波低溫，週三至週四全台有雨，跨年夜至元旦則會有下一波冷氣團來襲。（圖／NOWnews資料照片）

記者張志浩／綜合報導

聖誕節白天起回溫明顯，各地陽光露臉，不過影響台灣的冷氣團尚未離開，中央氣象署預報員謝佩芸提醒，今晚至明晨（12月26日），氣溫還會降回低點，尤其新竹至台南、金門仍可能出現攝氏10度左右低溫，明天白天起冷氣團才正式減弱，週三至週四（12月27日至12月28日）南方雲系帶來水氣，全台都有降雨機會，跨年夜至元旦則會有下一波冷氣團，氣象署持續追蹤。

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謝佩芸說明，今日白天陽光露臉，北台灣、宜花蓮高溫攝氏15至18度，中南部更回升到攝氏21至23度，不過太陽下山後，冷氣團又要發威，一直到明晨，西半部、宜蘭低溫只有攝氏11至13度，新竹至台南、金門局部將有攝氏10度的極端低溫，溫差相當大。

▲聖誕節白天回溫明顯，不過入夜後冷氣團再發威，各地低溫將重新回到攝氏10度左右徘徊。（圖／中央氣象署提供）
▲聖誕節白天回溫明顯，不過入夜後冷氣團再發威，各地低溫將重新回到攝氏10度左右徘徊。（圖／中央氣象署提供）
較慶幸的是，週二、週三冷氣團減弱，各地白天高溫都能夠突破攝氏20度，感受相對舒適，直到週四東北季風增強後，北台灣才會略為降溫，不過比起氣溫，更要注意的是週三和週四，南方雲系帶來水氣偏多，各地降雨機率提高，北部、東半部、中南部都有局部短暫雨，屆時3500公尺以上高山配合低溫，有降雪機會。

謝佩芸提醒，週四東北季風增強時間不長，北台灣週五（12月29日）就會回溫，不過到了下週日跨年（12月31），將有新一波冷空氣南下，目前天氣預報上對中南部影響不大，白天高溫依舊溫暖舒適，但北台灣、宜蘭天氣會較明顯轉涼，迎風面的基隆北海岸及東半部也有局部短暫雨，有安排外出行程務必持續留意最新天氣預報。

▲週二至週六氣溫變化不算太大，較需注意的是跨年夜可能會有冷氣團侵襲，導致北台灣有感降溫。（圖／中央氣象署提供）
▲週二至週六氣溫變化不算太大，較需注意的是跨年夜可能會有冷氣團侵襲，導致北台灣有感降溫。（圖／中央氣象署提供）
▲氣象署提醒，週三至週四受到南方雲系帶來的水氣影響，全台的降雨機率都提高，出門要記得攜帶雨具。（圖／中央氣象署提供）
▲氣象署提醒，週三至週四受到南方雲系帶來的水氣影響，全台的降雨機率都提高，出門要記得攜帶雨具。（圖／中央氣象署提供）

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