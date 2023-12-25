LOL／冠軍造型不是阿璃！Faker「親口證實」選球女 1句話藏玄機
《英雄聯盟》S13全球總決賽落幕，最終由LCK傳奇戰隊T1摘下第四冠，隊徽上再增添了一顆星星，陣中傳奇中路選手李相赫（Faker）也將拿到自己的第四個冠軍造型，起初粉絲都相當期盼他能選擇「阿璃」，完成10年之約，沒想到今（25）日Faker再度親口證實，這次冠軍造型要選擇「發條少女」奧莉安娜，但在直播中的「1句話」也藏有玄機，讓不少阿璃粉絲仍抱有一絲希望。
記者潘毅／綜合報導
T1傳奇中路選手李相赫（Faker），在《英雄聯盟》職業賽場中已經征戰10年之久，更在睽違7年後，於今年拿到了第4個S賽冠軍。同時也迎來最多粉絲關切的選造型環節，冠軍賽剛結束時 Faker 受訪表示，要選擇阿璃做冠軍造型。
其實早在2013 年首次奪冠時，他就想要選擇阿璃了，但當時因 Riot 建議下，最終冠軍造型變成了劫。因此這次消息一出後，許多粉絲都為 Faker 能完成10年之約感到相當振奮。
然而後續事情卻出現變化，先是輔助 Keria 不斷在巴德、睿娜妲之間搖擺不定，舉辦粉絲投票時，由睿娜妲勝出，但最終在另一位選手 Deft 建言下，Keria才確定換成巴德，並與 Riot 確認之後就沒辦法換英雄了。
Faker則是在近期實況中透露「我冠軍造型不選阿璃，改選奧莉安娜」，更在今（25）日上午直播中解釋原因：「阿璃有超多造型了，已經有15個以上，所以我才決定改選奧莉安娜」。
不過此話一出，也讓大批觀眾相當難受，紛紛在聊天室哭喊「但那些都不是冠軍造型阿」，而Faker此時卻語帶玄機回應：「你說不是冠軍造型？說不定明年突然…會為了紀念四冠，說不定會給設計造型呢？例如阿璃，又或是勒布朗也說不定，所以帶著奧莉安娜造型，大家可以抱有期待，不要想得太負面了，想得積極一點吧」。