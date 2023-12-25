張睿家聖誕節曝光求婚照！捧紅玫瑰下跪 鑽戒套牢《阿叔》柏妍樺
華視八點檔《阿叔》進入倒數計時，劇中張睿家因為遇到柏妍樺，人生有了很大的變化，從玩世不恭的浪子，轉變成有擔當又專一的暖男，所以張睿家下定決心要把柏妍樺娶回家，準備要給她一場驚喜求婚，浪漫劇照今（25）日曝光，張睿家手持紅玫瑰花束，拿著婚戒當眾下跪求婚，場面溫馨。
記者羅凌筠／綜合報導
柏妍樺的角色總是陪伴在張睿家身邊，給予建議並幫助他找到人生方向。張睿家受訪透露，自己在生活上仰賴的人不一，像是在工作上遇到問題時，會詢問經紀人的建議。若在生活中遇到瓶頸，會請教會的牧師指引方向，他笑說：「當然身邊的朋友需要幫助時，也會聆聽對方的需要，並分享我自己的經歷。」張睿家希望身邊的人也能有效地解決困難。
柏妍樺則表示，在表演上喜歡跟朋友討論、互相給建議，但在生活瑣事、感情、家庭上的問題，不會參與並解釋：「因為我怕幫倒忙啊！」不過當柏妍樺遇到問題時，她喜歡詢問長輩意見，並驕傲表示：「我是Z世代中，少數愛聽老人言的人。」柏妍樺愛聽長輩言，讓眾人跌破眼鏡。
劇中柏妍樺改變了張睿家的人生，使他成為更好的人，所以張睿家下定決心要把柏妍樺娶回家，準備要給她一場驚喜求婚。喜愛旅行的柏妍樺，希望未來的另一伴，可以帶她一起去看極光，並在浪漫極光的見證下跟她求婚。
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