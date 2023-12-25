再爆聯合再生圖利潘孟安子弟兵　民眾黨指未退休就安排年薪300萬

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此外；官商勾結弊案當事人政委張景森在回覆媒體時表示「這個指控非常無聊，而且針對我是莫名其妙，如果有很具體的，就請講得具體一點，不要這樣模模糊糊這個指控。」。
黃國昌表示，既然張景森執意說謊，即出示更多證據。先前記者會曾提及張景森竟將總統指派之報告委由聯合再生製作，黃國昌出示2021年7月26日張景森辦公室特助黃麗錦與聯合再生董事長洪傳獻秘書之訊息對話，清楚呈現蔡英文指派之報告，正是聯合再生所製作，請問蔡英文總統可以容忍張景森這樣的劣行嗎？是否追究張景森的責任？
陳琬惠表示，上週揭露前屏東縣長潘孟安在聯合再生作為專案輔導業者，未達專案輔導契約約定事項的情況下，透過張景森的牽線，與洪傳獻有數次的密會、飲宴，竟未追究行政契約執行之責任，詎料，屏東縣政府竟回覆媒體「聯合再生未建置案場」，問A答B的回覆，根本不知所云。
陳琬惠說，更可笑的是屏東縣政府表示，鄭文華離職後的個人生涯規劃，無權置喙，明顯就在避重就輕。陳琬惠出示聯合再生的內部報告，早在鄭文華退休前兩個月，聯合再生就已經準備好設立屏東辦公室，為保專案輔導業者資格，規劃由鄭文華負責在地關係與橋梁，甚至連屏東辦公室的設置地，都是鄭文華所建議。
陳琬惠批評，聯合再生是國家挹注資金的「綠能國家隊」，可以濫花納稅人的血汗錢，只為保留專案輔導業者資格，一年花費5600萬設屏東辦公室，酬庸一個一事無成年薪近300萬的前縣府官員嗎？此外，鄭文華可以到聯合再生，從證據顯示，正是潘孟安所安排，這樣先射箭再畫靶的酬庸，打臉屏東縣政府「個人生涯規劃」的說法。
陳琬惠呼籲蔡英文、賴清德應要求張景森、經濟部長王美花與賴清德競選總幹事潘孟安向台灣社會清楚說明，否則所謂「該辦就辦」、「用最高標準面對弊案」，只是一場笑話。