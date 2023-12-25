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再爆聯合再生圖利潘孟安子弟兵　民眾黨指未退休就安排年薪300萬

▲民眾黨今天再控聯合再生圖利。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨今天再控聯合再生圖利。（圖／民眾黨提供）

記者邱新博／台北報導

台灣民眾黨立委陳琬惠、不分區立委候選人黃國昌今（25）日於柯文哲選總，舉行記者會續打聯合再生，並指前屏東縣長潘孟安子弟兵、前民政處長鄭文華，在還沒退休之前，就已經列入聯合再生屏東辦公室的總經理一職，年薪更高達300萬元。

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民眾黨上周連續舉行兩場記者會批評聯合再生，然而，黃國昌表示。在記者會後﹑經濟部為了聯合再生違反契約規定短期套利的行徑發新聞稿遮醜，但聯合再生2022年的年報，已經打臉了經濟部的說法，2022年第3季增加投資60%特別股的「聯合再生能源工程股份有限公司」，根本不是聯合再生權益法投資之子公司，屬於其他關係人，不具有控制力跟過半表決權，充其量只是投資的金融資產，不知道經濟部是愚蠢還是在裝傻？經濟部長王美花應向國人解釋經濟部為何未中止合約、收回土地。

此外；官商勾結弊案當事人政委張景森在回覆媒體時表示「這個指控非常無聊，而且針對我是莫名其妙，如果有很具體的，就請講得具體一點，不要這樣模模糊糊這個指控。」。

黃國昌表示，既然張景森執意說謊，即出示更多證據。先前記者會曾提及張景森竟將總統指派之報告委由聯合再生製作，黃國昌出示2021年7月26日張景森辦公室特助黃麗錦與聯合再生董事長洪傳獻秘書之訊息對話，清楚呈現蔡英文指派之報告，正是聯合再生所製作，請問蔡英文總統可以容忍張景森這樣的劣行嗎？是否追究張景森的責任？

陳琬惠表示，上週揭露前屏東縣長潘孟安在聯合再生作為專案輔導業者，未達專案輔導契約約定事項的情況下，透過張景森的牽線，與洪傳獻有數次的密會、飲宴，竟未追究行政契約執行之責任，詎料，屏東縣政府竟回覆媒體「聯合再生未建置案場」，問A答B的回覆，根本不知所云。


陳琬惠說，更可笑的是屏東縣政府表示，鄭文華離職後的個人生涯規劃，無權置喙，明顯就在避重就輕。陳琬惠出示聯合再生的內部報告，早在鄭文華退休前兩個月，聯合再生就已經準備好設立屏東辦公室，為保專案輔導業者資格，規劃由鄭文華負責在地關係與橋梁，甚至連屏東辦公室的設置地，都是鄭文華所建議。

陳琬惠批評，聯合再生是國家挹注資金的「綠能國家隊」，可以濫花納稅人的血汗錢，只為保留專案輔導業者資格，一年花費5600萬設屏東辦公室，酬庸一個一事無成年薪近300萬的前縣府官員嗎？此外，鄭文華可以到聯合再生，從證據顯示，正是潘孟安所安排，這樣先射箭再畫靶的酬庸，打臉屏東縣政府「個人生涯規劃」的說法。

陳琬惠呼籲蔡英文、賴清德應要求張景森、經濟部長王美花與賴清德競選總幹事潘孟安向台灣社會清楚說明，否則所謂「該辦就辦」、「用最高標準面對弊案」，只是一場笑話。

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