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遭陳美雅指控欺負工讀生喊告　黃捷酸她邊罵邊抄襲

▲國民黨高雄市第六選區立委候選人陳美雅今（25）日上午召開記者會，指控黃捷及其助理（或隨扈）欺負她的工讀生。（圖／國民黨高雄市黨部提供）
▲國民黨高雄市第六選區立委候選人陳美雅今（25）日上午召開記者會，指控黃捷及其助理（或隨扈）欺負她的工讀生。（圖／國民黨高雄市黨部提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

國民黨高雄市第六選區立委候選人陳美雅今（25）日上午召開記者會，昨日晚上在文化中心劇團活動，陳美雅的工讀生拿糖果袋發糖果，卻遭黃捷本人及其助理（或隨扈）阻攔，還未經同意拿取工讀生的物品，造成工讀生受到驚嚇，下午將會前往遞狀提出告訴，不會讓自己的夥伴孤單，黃捷則酸陳美雅在記者會大聲咆哮、看圖說故事，選舉手段就是邊罵邊模仿黃捷，有必要會採取法律行動，來捍衛自身名譽跟權益。

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陳美雅批，權力使人腐化，黃捷已自我膨脹到目中無人，忘記自己是誰了，身為民意代表，竟在光天化日之下做出這種強盜的行為，陳美雅怒轟，在媒體前笑咪咪，私底下卻是這樣辱罵一般人民，害得幾位當事人都受到驚嚇，第一時間還以為是流氓衝過來了！

陳美雅痛批，她的工讀生只是在發放聖誕節糖果給民眾，裡頭沒有半張競選文宣，竟然就遭到這樣辱罵，而同一時間，黃捷競選團隊人員卻可以穿著競選背心在外發文宣，這就是權力的傲慢嗎？下午將會前往遞狀向黃捷及其助理（或隨扈）提出告訴，不會讓自己的夥伴孤單，說如果連工讀生發個糖果都可以被這樣對待，何況是一般老百姓，走在路上就被民意代表恐嚇，實在是太恐怖。

對此，黃捷則表示，昨天國民黨的議員邱于軒跟她一起坐全程，觀賞紙風車的劇團表演，反倒是陳美雅，對自己選區內的親子活動好像都不關心，只關心自己的週邊小物要曝光，而不是真心的來同樂，在選舉最後階段，開始用看圖說故事的方式，栽贓抹黑、含血噴人，還在記者會大聲咆哮，對她做不實的指控，令人遺憾，選舉選到這麼沒有格調，十分無奈。有必要的話會採取法律行動，來捍衛自身名譽跟權益。

黃捷也批，國民黨候選人先罵別人行政不中立，結果自己也跑去發文宣，這種雙面手法也不是第一次。對手的選舉手段就是邊罵邊模仿黃捷、口嫌體正直，像是模仿她cosplay、做擋泥板，也是一笑置之，黃捷強調，與其花時間在抄襲黃捷，不如好好跟市民多多接觸。

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