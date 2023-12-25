MLB／Kershaw不考慮退休 美媒：遊騎兵喊話追求盼在德州結束生涯
道奇在今年休賽季大肆補強，簽下「二刀流」大谷翔平與「日本最強投」山本由伸，日前美媒就透露Clayton Kershaw將是道奇奪冠的最後一塊拼圖，但在今（25日）根據《The Athletic》記者Ken Rosenthal透露，「德州遊騎兵對於網羅Kershaw有很大興趣，且球團希望Kershaw能在家鄉德州退休。」
記者張志宇/綜合報導
記者Ken Rosenthal表示，「Kershaw在道奇以外的選擇，就只有遊騎兵，他正在思考是否回到家鄉，且遊騎兵對於網羅Kershaw展現積極態度，更喊話希望Kershaw能在家鄉德州退役。」
日前《MLB TRADE RUMORS》就透露，道奇將會對Clayton Kershaw開出合約，但Kershaw正在猶豫是否回到家鄉球隊德州遊騎兵效力，還是繼續留在道奇，目前高掛球鞋選項已不在考慮範圍。
道奇團隊也在冬季會議上多次表態，只要Kershaw下賽季想回到道奇，我們絕對敞開大門歡迎，此外遊騎兵已經不是第一次追逐Clayton Kershaw，早在去年球季結束時，遊騎兵就多次向Kershaw招手，但最終都無功而返。
現年35歲的Clayton Kershaw，生涯16個球季皆效力道奇，共繳出210勝92敗、平均防禦率2.48與2944K，將有望挑戰大聯盟生涯3000K的里程碑，此外Kershaw在今年例行賽主投131.2局，是他近4個球季最多，自責分率為2.46成績。
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