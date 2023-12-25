凱旋苑遭控租金貴！侯友宜：合法繳稅有開發票 過程可以檢驗
國民黨總統候選人侯友宜家族位在文化大學旁的「凱旋苑」，被綠營批「一坪租金比101還貴」，且政治評論員李正皓指出，文化大學附近類似套房，每坪租金約1055至1600元，凱旋苑每坪租金3090元，是附近相同學生套房租金的2至3倍。對此，侯友宜今（25）日回應，五年前民進黨就在打這題，他強調，「凱旋苑」合法繼承、合法繳稅且有開發票，整個過程可以檢驗。
記者林怡昕／台北報導
對此，侯友宜今天到高雄大樹鳳山寺參拜，受訪時回應，五年前民進黨就在打這題，他強調，「凱旋苑」是好幾年前太太娘家繼承而來，從頭到尾，是合法繳稅有開發票，再來，又是合法建築物。
侯友宜說，整個過程可以檢驗，這麼清楚的事，五年前講過，現在到選舉又拿出來講。
有媒體報導，侯友宜23日在凱道造勢時，上台握手時竟直接跳過韓國瑜？侯友宜駁斥，不是事實的事都要拿出來，他與所有縣市首長都有握手表示感謝，選舉到了不要講有的沒的，人民無法接受抹黑戰。
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