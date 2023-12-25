陳昊森女友不是魏如萱！沉迷《小子》電玩 把新歡晾一旁遭嗆斷網
陳昊森才與金曲歌后魏如萱傳出緋聞，接演龍年賀歲大片《小子》再與李霈瑜（大霈）演出一對戀人。陳昊森在片中沉迷於電玩世界、視女友為空氣，大霈笑說自己如果遇到這樣的男友：「我會斷他網！」
記者黃雅琪／綜合報導
繼戲劇《大債時代》之後，大霈在新片《小子》與陳昊森第二度合作，從上司、下屬變成一對情侶。大霈笑說：「因為很熟反而跟他演情侶比較困難，有好幾次很想笑場。」陳昊森坦言，再次合作感情培養快很多，也與她第一次聊心事：「我記得有天拍攝一場重情緒戲，我們坐在那天拍攝的居酒屋外聊了好久，也是因為這樣我投射了好多聊天內容，與大霈細膩的思考方式在她的角色裡。」
由於陳昊森在《小子》片中沉迷於AR電玩世界，任何場景都能投射出遊戲中的敵人打鬥，連女友工作的飯店也成為他的格鬥場。對於男友沉溺於電玩世界，時常把女友晾在一旁的行徑，大霈笑說現實生活中沒有遇過類似的經驗：「如果遇到，我會斷他網！我是極力爭取跟協調平衡的人，有時候脾氣也不小！」
陳昊森認為，感情世界裡在一起的前提是足夠瞭解對方：「為了打遊戲把女友晾在一旁確實不應該，但我也認為當你在認識過程中瞭解到對方的興趣愛好，你要誠實的問自己能不能夠尊重並接受，這可能是前提，不要為了在一起而硬逼自己去勉為其難，也不要以愛的名義強行改變對方。」
《小子》片中有不少浪漫的情侶畫面，導演王毓琦特別安排陳昊森騎乘舊式腳踏車，大霈側坐在腳踏車後座，畫面上看起來很浪漫，但大霈坦言拍攝時很怕摔車，陳昊森拍攝前不斷對她說：「沒問題！」試圖安撫她的心，他笑說：「當時她一臉不相信，但沒辦法，戲裡她還是要給我載，我努力的保持平衡，好險她平衡感很好！」笑稱整部片騎腳踏車的戲是最難的。《小子》2024年2月8日農曆春節上映。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁