海虎潛艦3官兵失蹤！傳事發時1人落海5人救援 海軍艦指部2點聲明
海軍艦隊指揮部所轄256戰隊海虎軍艦，本（12）月21日發生6名官兵不慎落水意外，事發進入第5天，仍有3名士官未尋獲，海軍艦隊指揮部昨日宣布搜救行動再延長72小時，不過今（25）日卻傳出，有協助出海救援的海軍透露，原本只有1人落海，其他5人是下海救援，而最初的落海者幸運獲救。
記者林莞茜／綜合報導
海軍艦隊指揮部案發第一時間，即成立緊急應變中心，並指派S70-C反潛直升機，與多艘鄰近在航艦執行搜救，其中落水的陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官獲救，而林姓士官長、顏姓及張姓士官仍失聯，已超過72小時黃金救援時間；海軍艦隊指揮部於24日聲明，仍不放棄任何機會，將持續整合友軍海、空及陸岸兵力，擴大搜索區域，搜救行動將再延長72小時。
針對湧浪意外造成3名落海官兵失蹤，根據《中時電子報》報導，當時參與救援的海軍透露，在他聽到無線電呼叫支援時只有1名官兵落海，其他5人是第一時間下去海裡救援同仁的，而他到了現場，見左邊正漂浮著第一時間落海的人員，當時還是有生命狀態，但右邊漂浮著正是當時下去救援的人員，已明顯死亡「一邊是死的一邊是活的，你要救哪個？」 ，讓他更遺憾指出「沒想到這一秒鐘的決定就讓右邊的人員至今尚未尋獲」。
對此，海軍艦隊指揮部發布兩點聲明，強調現階段全力搜救落海袍澤，為艦指部官兵當前共同心願。有關全案細節，已成立專案小組，刻正調查中。
海軍艦隊籲請外界勿任意臆測及渲染「個別臆測內容無助搜救行動遂行，亦不利撫慰家屬憂鬱心緒」，艦指部將不放棄任何機會，持續整合友軍海、空及陸岸兵力，擴大搜索區域，全力投入搜救任務。