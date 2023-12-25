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調查班60期結業！廣招各領域專才包含獸醫師　蔡總統提3大期許

▲總統蔡英文前往調查局調查班第60期結業典禮致詞（圖／調查局提供，2023.12.25）
▲總統蔡英文前往調查局調查班第60期結業典禮致詞（圖／調查局提供，2023.12.25）

記者潘千詩／台北報導

調查局今（25）日舉行調查班第60期結業典禮，對於結業學員，總統蔡英文提出3大期許，要求學員們應「堅守自由法治和民主永續發展」、「掌握時代動脈，面對技術核心的挑戰」，以及「落實嚴謹的紀律與行政中立」。

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蔡表示，調查局過去1年來，積極偵辦網路駭客攻擊等治安事件，也擴大打擊電信網路詐騙集團，在毒品查緝、廉政工作及國際執法上，調查局也強化情報蒐集，並成立專案計畫來提升工作成效。尤其上個月，調查局與外交部共同舉辦「國際執法安全會議」，與來自38國的司法、執法官員相互交流，也深化台灣和民主夥伴的合作。

蔡以3點期勉學員，第1是堅守自由法治和民主永續發展，第2是掌握時代動脈，面對技術核心的挑戰，第3是落實嚴謹紀律及行政中立。

蔡英文表示，調查局的職掌事項跟維護民主、自由與法治息息相關，請務必要堅守民主法治的原則，維護人民的權益，讓台灣的民主永續發展；學員未來在行使公權力的時候，要遵守程序正義，以及偵查不公開的原則，為所當為，謹守分際。

蔡指出，人工智慧在各領域都有廣泛的運用，如果有不當的使用，也會對國家安全及人身造成傷害，希望學員持續充實自我，精進對於數位工具的掌握，才能有效的運用科技打擊犯罪，維護社會安定。蔡最後勉勵學員，結業是責任的開始，全力以赴，讓國家更安全，人民更幸福。

本期有129位學員結業，男性76人、女性53人，包含憲兵上尉隨班附訓1人；為有效提升工作能量，廣招多元背景專業人才，涵蓋法律、財經、資訊、電子、營繕、化學、醫學等各領域，其中更不乏精通英、法、俄、西班牙、阿拉伯、日、韓等各國語文者。結業成績前3名者，其中2人是警察。

調查局表示，有6人通過律師考試，2人通過會計師考試，19人通過國安、財稅、警察、衛生技術、土木技師、監獄官、資訊處理等各類高考、特考或證照，多人具有實務工作經歷。

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