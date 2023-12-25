周春米就職週年　向縣民報告一年來施政成果及未來展望

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周春米是屏東73年來第一位女縣長，她指出，在第一次縣議會定期大會施政報告時，提出三項新政，包括設立全國首創的長期照護處、行動生活復能車、育兒津貼補助每名新生兒2萬元，為鄉親送上溫暖的關懷。
屏東是農漁大縣，111年有762億元產值，而屏東的製造業更高達2300多億元，服務業部分含觀光、餐飲在內，也是2300多億元，後續如何維持甚至發揚光大，縣府團隊會繼續努力。
周春米表示，屏東最欠缺的就是交通和醫療，自擔任立委時就積極爭取。目前交通建設部分，高鐵確定延伸至屏東六塊厝後，旁邊有300公頃的高鐵特定區已經啟動，另國道10延伸工程也動工了，接下來屏中地區高屏第二快速道路亦進入環評最後階段，屏南快速道路路廊也已經確定，可行性評估現送至行政院交通部，還有高雄捷運延伸至屏東，路線預計從林園到新園、東港、大鵬灣、林邊等地，這些重大交通建設她會加把勁，持續關注追蹤進度。
醫療部分，周春米說屏東榮民總醫院11月剛開院一週年，日前蔡英文總統特地南下主持恆春旅遊醫院新醫療大樓啟用，以及正如火如荼興建的屏東健康產業園區，希望後年能順利啟用；另衛生福利部屏東醫院增建、屏東基督教醫院等，都希望建置更多醫療場域，提供鄉親最完善的醫療服務。此外，全人照顧一直是縣府施政重點之一，除了首創長期照護處外，縣府團隊跨局處合作，例如社會處、衛生局、原住民處、文化處、傳播暨國際事務處等，都盡心盡力協助，期待能獲得更多資源往前跨進，照顧鄉親健康。
「屏東多向度」，周春米自去年上任時就強調縣政「全面啟動」，接下來三年會更加快速度，和時間賽跑，屏東正處於轉型和發展的關鍵時刻，如何提升屏東鄉親的生活品質、加快屏東相關建設、吸引高科技產業落腳屏東，以及發揚觀光產業、製造業等，縣府隨時滾動檢討與時俱進，做關鍵的努力與打拼，讓縣民知道屏東的美好，看到不一樣的屏東。