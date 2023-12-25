黃國昌控潘孟安放水綠能審查 賴競總：為求官烏龍爆料不斷
民眾黨不分區立委候選人黃國昌今（25）日指控賴清德競選總幹事潘孟安違法放水屏東聯合再生綠能審查，賴清德競總發言人陳世凱回應，有關放水綠能審查一事就有兩個錯誤，首先是聯合再生公司有3個子公司申請，對方只取得其中一家的資料，就認為該公司未達標，實在是連查證都不會，此外該公司未在期限內達標，目前在屏東也沒有設置任何案場，只要看到黃國昌，就知道烏龍又來了，為了求官烏龍爆料不斷，實在令人唏噓。
記者陳威叡／台北報導
對於黃國昌的指控，陳世凱回應，首先聯合再生公司有3個子公司申請，民眾黨立委候選人只取得其中一家的資料，就認為該公司未達標，實在是連查證都不會；其次是民眾黨以為第一階段未達標，經縣府關切後卻仍通過審查，這更是離譜到不行的錯誤。事實是，聯合再生的第一階段達標病審查通過，第二階段無法達成而被縣府關切，而因第二階段未在期限內達標，無法獲得屏東縣府審查通過，去年已向經濟部撤銷電業申請獲准，目前在屏東沒有設置任何案場。
陳世凱說，自從黃國昌被提名為民眾黨不分區立委候選人之後，為了求官烏龍爆料接連不斷，事實資料根本都錯誤，質疑黃國昌號稱自己「D槽很滿」，會不會只是更多的烏龍抹黑資料。