新北國中生遭美工刀割喉！疑午休喧譁起爭執 校方：盼外界集氣
25日中午左右，新北市某高中附屬國中，一名15歲國中生遭美工刀割喉、傷重送醫搶救，據初步了解，該名就讀國中部9年級男學生，疑似與同年級不同班的男學生發生爭執，被對方持美工刀劃破頸脖，造成大量失血，送醫搶救中，對此，校方解釋，2名男同學之間互不認識，也無心結，當時因準備午休，而教室外有同學喧嘩，男學生上前勸阻卻不知為何發生爭執，遭美工刀刺傷，澄清為一起偶發衝突，後續將深入釐清整起事件，並安排輔導措施。
記者林盈君／綜合報導
據了解，校方表示，2名男學生均為國中部9年級生，雙方同年級不同班，起因疑為午休時雙方因在教室外喧嘩而導致爭執，但為何會拿出美工刀攻擊？這部分還要再釐清，目前男學生被送往亞東醫院，裝葉克膜搶救中，校方指出，希望外界可以為受傷學生集氣，盼望早日康復。
對此，新北教育局表示，經初步了解，事情發生在中午下課時間，為偶發衝突事件，事件發生後，校方立即陪同就醫，並第一時間完成通報，目前由教育局及學校積極協助處理，將針對此事儘早釐清，也會提供輔導措施。
※【NOWnews 今日新聞
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