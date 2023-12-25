延續台日情誼！翡翠騎士週末公演　文總秘書長赴日送伴手禮打氣

我是廣告 請繼續往下閱讀
農大二高吹奏樂部於演出現場唸出總統蔡英文賀電，台日情誼感動現場觀眾。此外，吹奏樂部顧問樋口一郎與李厚慶於演出前相見歡，相互致贈台日伴手禮，樋口一郎也帶李厚慶到後台，驚喜探班為學生加油打氣。
而李厚慶更特別致贈總統府行李吊牌給148位演出學生，「希望你們下次用這個行李吊牌，再回來台灣」，並用小號演奏聖誕歌曲，致上平安夜祝福，讓農大二高吹奏樂部學生直呼感動。
吹奏樂部教師星野昌一說，今年對農大二高吹奏樂部是很特別的一年，尤其參與台灣的10月國慶演出，學生原本都非常緊張，因為是農大二高吹奏樂部成立62年來首度海外公演，「不確定是否會受到台灣民眾喜愛」，不過從一抵達台灣機場，以及短短6天的7場演出，都受到台灣民眾的熱情歡迎，讓師生感到溫暖和感激，也在台灣學習很多。
李厚慶表示，「翡翠騎士」在今年國慶大會的精彩演出震撼台灣民眾，農大二高吹奏樂部師生都留下美好的台灣印象，返日前在機場高喊「我愛台灣」，更邀請他出席12月農大二高吹奏樂部年度公演，展現台日情誼。這次他應邀前往東京欣賞公演，再次見證他們的高水準演奏實力，更驚喜的是，在公演中看到融入戲劇和舞蹈的創意，非常期待未來再邀請「翡翠騎士」來台演出，他也強調，文化總會將持續努力，推動台日文化交流。