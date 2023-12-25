觀察／賴清德環島拼圖落幕！18縣市端牛肉難激熱情、突破同溫層

延續台日情誼！翡翠騎士週末公演　文總秘書長赴日送伴手禮打氣

▲翡翠騎士上週末舉行年度公演，文總秘書長李厚慶赴日送上伴手禮，為學生打氣。（圖／文總提供）
▲翡翠騎士上週末舉行年度公演，文總秘書長李厚慶赴日送上伴手禮，為學生打氣。（圖／文總提供）

記者李琦瑋／台北報導

東京農業大學第二高等學校吹奏樂部10月到台灣參與國慶演出，掀起「翡翠騎士」熱潮，上週末校方舉行年度公演，總統蔡英文特別致上賀電，文化總會秘書長李厚慶也赴日欣賞演出，除致贈總統府行李吊牌小禮物，也到後台為學生加油打氣，讓翡翠騎士驚喜連連，直呼感動又開心，期待下次再到台灣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化總會今（25）日指出，日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部於12月23日、24日舉行第66屆定期演奏會，邀請李厚慶前往高崎藝術劇場欣賞演出，除了管樂演奏，更融入歌劇「西貢小姐」等舞蹈，改編曼哈頓奇緣和紅髮安妮音樂劇，精彩演出獲得全場熱烈掌聲。

農大二高吹奏樂部於演出現場唸出總統蔡英文賀電，台日情誼感動現場觀眾。此外，吹奏樂部顧問樋口一郎與李厚慶於演出前相見歡，相互致贈台日伴手禮，樋口一郎也帶李厚慶到後台，驚喜探班為學生加油打氣。

而李厚慶更特別致贈總統府行李吊牌給148位演出學生，「希望你們下次用這個行李吊牌，再回來台灣」，並用小號演奏聖誕歌曲，致上平安夜祝福，讓農大二高吹奏樂部學生直呼感動。

吹奏樂部教師星野昌一說，今年對農大二高吹奏樂部是很特別的一年，尤其參與台灣的10月國慶演出，學生原本都非常緊張，因為是農大二高吹奏樂部成立62年來首度海外公演，「不確定是否會受到台灣民眾喜愛」，不過從一抵達台灣機場，以及短短6天的7場演出，都受到台灣民眾的熱情歡迎，讓師生感到溫暖和感激，也在台灣學習很多。

李厚慶表示，「翡翠騎士」在今年國慶大會的精彩演出震撼台灣民眾，農大二高吹奏樂部師生都留下美好的台灣印象，返日前在機場高喊「我愛台灣」，更邀請他出席12月農大二高吹奏樂部年度公演，展現台日情誼。這次他應邀前往東京欣賞公演，再次見證他們的高水準演奏實力，更驚喜的是，在公演中看到融入戲劇和舞蹈的創意，非常期待未來再邀請「翡翠騎士」來台演出，他也強調，文化總會將持續努力，推動台日文化交流。

翡翠騎士贈總統「日台友好」達摩！離台收伴手禮高喊：我愛台灣

台灣也有翡翠騎士！「神學校」剛拿世界亞軍　決賽影片翻出超強

日本「翡翠騎士」來台擠爆7-11！高舉「蔥燒牛肉麵」　最愛買這物

夢幻聯動！UCLA棕熊樂隊明與翡翠騎士交流　13日訪嘉義鄒族部落

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選