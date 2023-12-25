石化需求低迷、中國復甦不如預期 台塑四寶年終3.5個月恐無望
近來兩岸ECFA貿易戰，中方終止部分石化品項之關稅減讓，讓台塑集團雪上加霜？今年全球景氣不佳，以巴衝突與石化業需求低迷，再加上中國大陸復甦不如預期，讓台塑四寶獲利不如過去，依照台塑集團年終公式，前三季獲利年減超過6成，這次工會爭取年終獎金3.5個月可能無望，創下近11年來最低。
記者許家禎／台北報導
台塑集團年終獎金計算原則，是以四大公司平均稅前每股盈餘4.1元核發4.5個月本薪為基準，每增（減）1元加（減）發0.6個月本薪，上限7個月，下限3個月。不過通澎加上升息壓力之外，中國大陸經濟復甦不如預期、且石化產量大出，即便第三季油價強彈，但台塑四寶前三季獲利仍年減60.8%。
台塑四寶前三季稅前盈餘合計僅519.54億元，較去年同期的1440.9億元衰退63.9%。其中，台塑前三季稅前盈餘為103.77億元，南亞91.38億元、台化78.96億元，台塑化245.43億元，平均每股稅前盈餘約1.75元，算算僅符合3個月，若工會要爭取3.3個月或是3.5個月，那麼每股稅前盈餘得達2.1元或2.43元。
台塑四寶2022年度平均每股稅前盈餘為3.37元，年終獎金為4.06個月。2021年度9.25元，年終獎金7個月。2020年平均每股稅前盈餘2.7元，年終3.66個月。2019年平均每股稅前盈餘4.84元，年終獎金為4.94個月加2萬元。2018年平均每股稅前盈餘5.21元，年終獎金為5.83個月加1.5萬元。