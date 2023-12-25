觀察／賴清德環島拼圖落幕！18縣市端牛肉難激熱情、突破同溫層

新北男國中生遭割頸！急診醫揭頸部兩大致命點　2件事先做搶命

▲今（25）日中午新北一所高中附設國中部，一名男學生遭同學持美工刀割喉命危。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲今（25）日中午新北一所高中附設國中部，一名男學生遭同學持美工刀割喉命危。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

記者林志怡／台北報導

新北市一所高中附設國中部爆發割頸案，兩名男學生在學校起衝突、其中一位持美工刀攻擊，導致對方頸部劃傷命危。對於此類社會事件，急診科醫師指出，頸部傷到主動脈或氣管都可能立即致命，如果民眾不幸遇到此類情況，務必儘速聯繫醫療單位，對於主動脈遭劃傷的傷者，可以嘗試加壓減緩失血。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今（25）日中午、新北市一所高中附設國中部的用餐時間，一名國三學生和隔壁班另名男同學發生衝突，遭對方持美工刀攻擊，頸部遭刀子劃過，當場冒出大量鮮血，倒地失去意識，警消獲報到場，立即將其送醫搶救，目前裝上葉克膜搶救中。

長庚醫院急診醫學科主治醫師趙從賢指出，若遭利刃劃傷頸部，傷及頸動脈或氣管，導致大量出血或呼吸道受傷、無法維持呼吸，都同樣會送命，且血管與氣管其實都在皮下沒有很深的地方、2到3公分就能造成致命的傷害。

此外，趙從賢說，頸部尚有其他靜脈血管分佈，以及甲狀腺、肌肉、食道等構造，雖相較於主動脈與氣管傷害，比較不會立即致命，但仍可能會影響到後續功能，若民眾遭遇此類情況，務必第一時間聯繫醫療救護單位，救護車上的醫護人員也都受過到院前急救的訓練、可以提供協助。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建章進一步指出，頸動脈因為連接大腦，如果沒有即時止血，3到5分鐘就會死亡，如果民眾不幸目睹此類事件，除了直接聯繫救護車，也可以協助對傷口加壓、減緩失血速度，提高傷者的存活機會。

新北國中生遭美工刀割喉！疑午休喧譁起爭執　校方：盼外界集氣

新北男國中生遭同學「持美工刀割喉」緊急送醫！裝葉克膜搶救中

吸毒後隨機割頸殺人！釀2無辜路人濺血送醫　宜蘭男二審判決出爐

疑路口不熟釀禍！新北女左轉撞淡水輕軌 釀多班列車延誤

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選