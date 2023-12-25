新北男國中生遭割頸！急診醫揭頸部兩大致命點 2件事先做搶命
新北市一所高中附設國中部爆發割頸案，兩名男學生在學校起衝突、其中一位持美工刀攻擊，導致對方頸部劃傷命危。對於此類社會事件，急診科醫師指出，頸部傷到主動脈或氣管都可能立即致命，如果民眾不幸遇到此類情況，務必儘速聯繫醫療單位，對於主動脈遭劃傷的傷者，可以嘗試加壓減緩失血。
記者林志怡／台北報導
今（25）日中午、新北市一所高中附設國中部的用餐時間，一名國三學生和隔壁班另名男同學發生衝突，遭對方持美工刀攻擊，頸部遭刀子劃過，當場冒出大量鮮血，倒地失去意識，警消獲報到場，立即將其送醫搶救，目前裝上葉克膜搶救中。
長庚醫院急診醫學科主治醫師趙從賢指出，若遭利刃劃傷頸部，傷及頸動脈或氣管，導致大量出血或呼吸道受傷、無法維持呼吸，都同樣會送命，且血管與氣管其實都在皮下沒有很深的地方、2到3公分就能造成致命的傷害。
此外，趙從賢說，頸部尚有其他靜脈血管分佈，以及甲狀腺、肌肉、食道等構造，雖相較於主動脈與氣管傷害，比較不會立即致命，但仍可能會影響到後續功能，若民眾遭遇此類情況，務必第一時間聯繫醫療救護單位，救護車上的醫護人員也都受過到院前急救的訓練、可以提供協助。
台大醫院急診醫學部主治醫師李建章進一步指出，頸動脈因為連接大腦，如果沒有即時止血，3到5分鐘就會死亡，如果民眾不幸目睹此類事件，除了直接聯繫救護車，也可以協助對傷口加壓、減緩失血速度，提高傷者的存活機會。