國安特勤急撤！邱毅憂選前「火燒賴皮寮」　聲請證據保全

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毛嘉慶也呼籲，千萬不要被當年偷天換日、瞞天過海做了臭不可聞的交易而被蒙蔽，更不能讓319槍擊案重演，當年就是民進黨立法院黨團幹事長賴清德以及當年的刑事局長侯友宜，該二人現在還代表不同政營出來選總統，不能再有其他政治合作。
邱毅另指出，圖利是對買土地的建商，收賄是針對購買土地的成本、起造賴皮寮的成本、以及修整前側後的三個花園，包含鯉魚池的成本。
邱毅解釋，近來有消息顯示，2004年2月11日，當時為立委的賴清德對萬里中福路84號土地取得，也就是成功將山坡保育地、礦區土地，由國有轉移為私有的過程，存在不法之嫌疑。此土地面積達755平方公尺，合228坪。
邱毅指出，賴清德取得土地後，在未申請建造及使用執照下「非法」起造賴皮寮，包括：地面建物及花園、人造河等；在此之前，土地上並無建物，更非賴父賴朝金及其一家人所居住之中福路31號之2之房舍。賴清德移花接木宣稱賴皮寮是其一家居住老舊工寮改建，存在成長的記憶，純屬創造悲情效果，轉移焦點的虛構情節。
邱毅說，有消息顯示，賴清德與準備接手土地的建商財團關係密切，其購買土地、起造賴皮寮、修整花園等成本，均與建商財團有關，請求調查其間有無涉嫌圖利受賄等情。