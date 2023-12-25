新北國中生遭美工刀割喉！疑午休喧譁起爭執　校方：盼外界集氣

國安特勤急撤！邱毅憂選前「火燒賴皮寮」　聲請證據保全

▲前立委邱毅與媒體人毛嘉慶向北檢告發賴清德（圖／記者潘千詩攝，2023.12.25）
▲前立委邱毅與媒體人毛嘉慶向北檢告發賴清德（圖／記者潘千詩攝，2023.12.25）

記者潘千詩／台北報導

民進黨總統候選人、副總統賴清德的「賴皮寮」已成為此次大選的爭議焦點，前立委邱毅今（25）日與媒體人毛嘉慶向台北地檢署按鈴，告發賴清德涉犯《貪汙治罪條例》的圖利、收賄罪，同時聲請將「賴皮寮」證據保全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱毅爆料，近日國安特勤人員突撤離賴皮寮，有傳言是為「火燒賴皮寮」做準備，他承認自己可能過度緊張，但有沒有可能在明年1月12日晚上「賴皮寮」突失火，再栽贓給反對賴清德當選的在野人士，不知道賴清德會不會再沿用，因此提出告發並要求對告發標的物「賴皮寮」證據保全，現在沒有國安局的特勤人員在保護賴皮寮，雖然保護也會有疑義是在浪費公帑、瀆職，但沒有保護又擔心證據會被淹滅，重演2004年319槍擊案。

▲前立委邱毅與媒體人毛嘉慶向北檢告發賴清德（圖／記者潘千詩攝，2023.12.25）
▲前立委邱毅與媒體人毛嘉慶向北檢告發賴清德（圖／記者潘千詩攝，2023.12.25）
毛嘉慶也呼籲，千萬不要被當年偷天換日、瞞天過海做了臭不可聞的交易而被蒙蔽，更不能讓319槍擊案重演，當年就是民進黨立法院黨團幹事長賴清德以及當年的刑事局長侯友宜，該二人現在還代表不同政營出來選總統，不能再有其他政治合作。

邱毅另指出，圖利是對買土地的建商，收賄是針對購買土地的成本、起造賴皮寮的成本、以及修整前側後的三個花園，包含鯉魚池的成本。

邱毅解釋，近來有消息顯示，2004年2月11日，當時為立委的賴清德對萬里中福路84號土地取得，也就是成功將山坡保育地、礦區土地，由國有轉移為私有的過程，存在不法之嫌疑。此土地面積達755平方公尺，合228坪。

▲邱毅告發賴清德萬里老家賴皮寮提供的文件（圖／翻攝邱毅『談天論地話縱橫』臉書粉專）
▲圖／翻攝邱毅『談天論地話縱橫』臉書粉專
邱毅指出，賴清德取得土地後，在未申請建造及使用執照下「非法」起造賴皮寮，包括：地面建物及花園、人造河等；在此之前，土地上並無建物，更非賴父賴朝金及其一家人所居住之中福路31號之2之房舍。賴清德移花接木宣稱賴皮寮是其一家居住老舊工寮改建，存在成長的記憶，純屬創造悲情效果，轉移焦點的虛構情節。

邱毅說，有消息顯示，賴清德與準備接手土地的建商財團關係密切，其購買土地、起造賴皮寮、修整花園等成本，均與建商財團有關，請求調查其間有無涉嫌圖利受賄等情。

「賴皮寮」淪打卡點　賴清德：盼社會大眾尊重礦區民眾安寧

「賴皮寮」捐出做公益　黃國昌批：賴清德未誠實申報財產

買北市房產價太高！幸福人壽向前董座鄧文聰求償千萬　敗訴確定

調查班60期結業！廣招各領域專才包含獸醫師　蔡總統提3大期許

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選