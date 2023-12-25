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侯友宜握手跳過韓國瑜？他曝親身觀察真相：側翼實在無聊

▲侯友宜趙少康上週末在凱道造勢。（圖／資料照）
▲侯友宜趙少康上週末在凱道造勢。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜23日在凱道舉辦大造勢，傳出上台握手時竟直接跳過前高雄市長韓國瑜，直接握台北市長蔣萬安的手，被質疑兩人4年前總統大選心結未解。對此，擔任這場造勢主持人的立委洪孟楷今（25）日曝光自己的觀察，稱侯友宜第一時間就是先跟已經在台上的台中市長盧秀燕、韓國瑜握手致意，痛批側翼見縫插針，實在無聊。

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國民黨23日在凱達格蘭大道舉行「台灣平安，人民侯康」凱道造勢晚會，現場吸引超過8萬名支持者，怎料卻傳出，侯友宜握手時竟直接跳過韓國瑜，對此侯辦、侯友宜、趙少康都嚴正駁斥。

洪孟楷也曝光他在這場造勢主持人時的觀察，首先，侯康大進場比預期還要更熱烈，不只沒冷場，雨勢越強，大家走得越堅定，現場民心很沸騰。

洪孟楷再指，侯康朱三人一上台的第一時間，就是先跟已經在台上的盧秀燕、韓國瑜握手致意，老朋友相見，格外暖心；之後依序從右邊的縣市長、議長們握手致意，再過來左邊的縣市長來賓們握手，一堆側翼刻意見縫插針作影片影射「跳過韓國瑜」的狀況，既非事實、又很容易被打臉，實在無聊。

洪孟楷再指，當主持完畢，韓國瑜非常熱情的抱著他，直說「上次去競選總部，講你是八寶飯，錯了！你今天的主持表現，根本應該叫你滿漢全席才對！」感謝這樣肯定，大家共同合作努力，主持人就是穿針引線，活動順利，就是成功。

洪孟楷也說，高唱「堅持」時，特別拜託縣市長共同一起合唱，特別把麥克風遞給之前唱「披星戴月的想你」唱的非常好聽的蔣萬安；還有輪流傳遞麥克風給饒慶鈴、楊文科、鍾東錦等縣長，「堅持」這首歌，果然真的是人人都能讓扛上口的國民神曲。

洪孟楷認為，全場兩個小時精簡扼要，即便下著細雨，沒人離開就是沒人離開，大家展現拚到底的決心，根據以往的大型造勢經驗，超過兩個小時以上，就難免造勢疲乏，真心建議接下來造勢及選前之夜，其實可以考慮都以兩小時為主，選前之夜可以7:30暖場，八點正式開始，一直到10點，一方面下班的人潮好聚集，二方面也能夠讓大家士氣高揚直到10點、完美收場。

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