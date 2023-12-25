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NBA／盤點歷年聖誕大戰數據　湖人24勝最多、Lebron坐穩得分王

▲湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）生涯在聖誕大戰累計460分排名史上第一。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）生涯在聖誕大戰累計460分排名史上第一。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA「聖誕大戰」將於台灣時間明(26)日凌晨1時陸續開戰，將上演多場精采對決，其中還包含了湖人與塞爾提克的「世仇對決」。5場比賽將在1:00由公鹿對尼克揭開序幕、3:30勇士對金塊、6:00湖人交手塞爾提克，9:00熱火對陣76人、以及11:30壓軸獨行俠對決太陽。

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聖誕假期往往是美國人民家人團聚的時刻，NBA官方也會精心挑選對戰組合，並在全美各地進行全國轉播。而聖誕大戰中也有許多令人印象深刻的個人表現，其中現達拉斯獨行俠球星Kyrie Irving，兩次在聖誕大戰上有著超常發揮，2016年聖誕大戰上絕殺勇士至今仍會被提起討論。

2016年由聖誕大戰由克里夫蘭騎士主場迎戰金州勇士，上演「勇騎大戰」。騎士幾乎整場比賽都處於落後，甚至第四節一度遭拉開比分至雙位數，但騎士全隊將士用命，最終Kyrie Irving最後面對Klay Thompson防守時，完成一記高難度的翻身跳投，儘管投出後重心不穩倒地，但仍完成一記高難度的準絕殺，也率領騎士以109:108險勝勇士，Kyrie Irving全場繳出25分6籃板10助攻7抄截的亮眼表現，成功捍衛主場。

2018年的聖誕大戰上，轉戰綠衫軍的Kyrie Irving狂砍40分，外帶10籃板3助攻，最終率領塞爾提克以121：114險勝76人。身披綠衫軍戰袍的Kyrie Irving，當時可謂是生涯的巔峰時期，但後來與球隊理念不合，最終雙方也不歡而散，Irving甚至在往後回到塞爾提克主場比賽時，賽後怒踩塞爾提克隊徽也引發爭議。

至於聖誕大戰上總得分最高的球員，第一名為新科得分王Lebron James，共計460分排名第一，第二則是Kobe Bryant的395分，排名第三的則是綽號「大O」的傳奇球星Oscar Robertson的377分。而球隊總勝場又以洛杉磯湖人隊的24勝排行第一，主要是因受惠於洛杉磯為大城市，使得湖人隊往往在聖誕節當天都會安排比賽。而個人總勝場又以Lebron James與Dwyane Wade的10場勝場並列第一。

▲今年NBA聖誕大戰將上演湖人、塞爾提克經典世仇對決。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年NBA聖誕大戰將上演湖人、塞爾提克經典世仇對決。（圖／美聯社／達志影像）
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