NBA／盤點歷年聖誕大戰數據　湖人24勝最多、Lebron坐穩得分王

我是廣告 請繼續往下閱讀
2016年由聖誕大戰由克里夫蘭騎士主場迎戰金州勇士，上演「勇騎大戰」。騎士幾乎整場比賽都處於落後，甚至第四節一度遭拉開比分至雙位數，但騎士全隊將士用命，最終Kyrie Irving最後面對Klay Thompson防守時，完成一記高難度的翻身跳投，儘管投出後重心不穩倒地，但仍完成一記高難度的準絕殺，也率領騎士以109:108險勝勇士，Kyrie Irving全場繳出25分6籃板10助攻7抄截的亮眼表現，成功捍衛主場。
2018年的聖誕大戰上，轉戰綠衫軍的Kyrie Irving狂砍40分，外帶10籃板3助攻，最終率領塞爾提克以121：114險勝76人。身披綠衫軍戰袍的Kyrie Irving，當時可謂是生涯的巔峰時期，但後來與球隊理念不合，最終雙方也不歡而散，Irving甚至在往後回到塞爾提克主場比賽時，賽後怒踩塞爾提克隊徽也引發爭議。
至於聖誕大戰上總得分最高的球員，第一名為新科得分王Lebron James，共計460分排名第一，第二則是Kobe Bryant的395分，排名第三的則是綽號「大O」的傳奇球星Oscar Robertson的377分。而球隊總勝場又以洛杉磯湖人隊的24勝排行第一，主要是因受惠於洛杉磯為大城市，使得湖人隊往往在聖誕節當天都會安排比賽。而個人總勝場又以Lebron James與Dwyane Wade的10場勝場並列第一。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁